Pai afirma que a filha foi egoísta ao se recusar pegar um Uber para casa

Crises e problemas de ansiedade são questões de ordem psicológica que geralmente acabam afetando não somente quem sofre com estes problemas, mas também diversas pessoas ao seu redor. Este foi o caso de um pai que buscou apoio no Reddit após precisar lidar com uma atitude de sua filha.

Sem se identificar, o pai conta que sua filha de 19 anos sofre de ansiedade severa. Segundo ele, até a jovem completar 18 anos ela era obrigada a realizar o tratamento com psicoterapia, mas após atingir a maioridade ela decidiu abandonar completamente o tratamento, o que agravou seu quadro ao ponto dela se recusar a dirigir.

“Nós moramos nos EUA e dirigir é algo necessário por aqui, caso contrário você acaba gerando uma série de inconveniências para as pessoas ao seu redor. Minha filha já é adulta, sabe disso, mas não podemos obrigá-la a dirigir”, conta o pai.

“Recentemente meu filho mais velho se casou e minha filha, que foi ao casamento, começou a se sentir desconfortável com a quantidade de pessoas ao seu redor. Ela me pediu para levá-la para casa, eu me recusei e disse a ela que se ela estivesse se sentindo desconfortável ou ansiosa poderia ficar no carro por algum tempo. Ela recusou dizendo que as temperaturas estavam baixas demais para isso e que ela precisava ir embora”.

O pai tomou uma atitude

Diante da postura da filha, o homem conta que novamente disse a filha que não seria possível levá-la para casa naquele momento e que, se ela sentisse a necessidade de ficar em um local mais calmo, poderia esperar dentro do carro com o aquecedor ligado.

“Ela não gostou da minha resposta e disse que teria um ataque de ansiedade se continuasse por ali. Eu falei novamente para ela pegar um Uber e voltar sozinha, pois eu não ia deixar o casamento. Logo as coisas se transformaram em uma grande briga e quando ela disse que precisava ir para casa, eu simplesmente disse que a discussão acabava por alí”.

“Disse a ela que sua atitude era egoísta e que ela tinha várias opções que poderia escolher ao invés de privar o irmão de ter os pais em seu casamento. Se eu fosse levá-la para casa seria uma viagem de 2 horas e eu perderia completamente o casamento. Ela me xingou, foi para o carro, passou um tempo lá e depois voltou para ficar o restante da festa. Agora ela e seu irmão mais novo estão irritados comigo, mas não acho que errei”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente diante da atitude da filha.

“Ainda bem que você se recusou! Percebe como ela magicamente conseguiu controlar a situação diante da sua negativa? Ela estava tentando usar a ansiedade para te manipular”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado em oferece opções seguras para ela, mas não acredito que ela tenha tentado te manipular. Falo isso como uma pessoa que tem ataques de pânico e sabe quando eles estão para acontecer”, finalizou outra.