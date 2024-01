Mãe é criticada por ‘fuçar’ no celular devido a uma nota baixa

Uma mãe escolheu desabafar no Reddit depois de se ver em um dilema na criação de sua filha adolescente. Segundo ela, um comportamento atípico da filha a fez precisar interferir na privacidade da jovem para descobrir o que estava acontecendo.

Sem se identificar, a mãe explica que estava utilizando a conta, e o celular, da filha para publicar o relato em questão. Tudo começou quando a jovem, que normalmente costuma ser uma das melhores alunas da classe, reprovou em um teste e causou uma certa preocupação em sua mãe.

“Sabendo que ela é dedicada nos estudos e usa pouco o celular eu achei que algo estava acontecendo. Tentando entender a situação, eu decidi pegar o celular dela para dar uma olhada”.

“Para minha surpresa, eu descobri que ela estava lidando com alguns problemas pessoais que não foram compartilhados comigo. Sentei com ela e tentei explicar e conversar sobre o que achei em seu celular, mas isso não deu muito certo”.

A filha se sentiu desrespeitada

A mãe então conta que a menina não gostou de saber que a mãe utilizou seu celular sem ter sua permissão, e ficou irritada com o ocorrido.

“Ela ficou magoada comigo, deu para perceber isso. Aparentemente ela sentiu que eu invadi sua privacidade, mas acho que minhas ações são justificáveis diante da preocupação que tenho com a minha filha. Eu fiz o possível para ajudar ela”, conta.

Leia também: Mulher é acusada de ser uma ‘péssima mãe’ por anunciar seu retorno ao trabalho

Para os usuários do Reddit, a mãe poderia buscar por outras formas de conversar com a filha e descobrir o que estava acontecendo com a jovem.

“Você agiu errado! Por mais preocupada que você esteja, você deveria fazer sua filha se sentir confortável em uma conversa ao invés de invadir o celular dela”, comentou uma pessoa.

“Você agiu errado ao invadir a privacidade da sua filha”, finalizou outra.