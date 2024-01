Filho se desespera diante das atitudes da mãe após uma traição

Um caso inusitado causou comoção no Reddit durante a madrugada desta quarta-feira. Em um desabafo, um jovem pediu por apoio após precisar lidar com algumas situações delicadas envolvendo sua mãe.

Sem se identificar, o jovem conta que sua mãe e seu padrasto passaram por um divórcio conturbado depois que a mulher revelou ter tido um caso com outra colega de trabalho.

“Minha mãe e meu padrasto sentaram comigo e meus irmãos para dar a notícia e eu fiquei completamente devastado. Por conta disso, ele se mudou para algum lugar que fica a 3 horas de viagem daqui e isso colocou um grande estresse pra cima de nós, que agora temos que alternar nosso tempo entre minha mãe, nosso pai biológico e nosso padrasto”.

“A pior parte disso tudo é que parece que minha mãe não se importa com a nossa situação. Ela apenas fica visitando a namorada em seu tempo livre e, quando está em casa, fica em chamadas intermináveis com ela na cozinha. Todas as conversas são no viva-voz”.

Ele não sabe como conversar com a mãe

Cansado da situação, o jovem conta que está começando a se perguntar o quanto a mãe realmente se importa com ele e com seus irmãos, mas teme ouvir a resposta.

“Eu estou pensando que ela se importa mais com sua namorada nova do que comigo e meus irmãos. Todo tempo livre da minha mãe é com sua companheira ao invés de ter alguns momentos para nós”.

“Várias vezes eu falei para ela que não quero ter contato com sua namorada e ela respeitava minha decisão no início, mas agora está exigindo que eu me encontre e converse com ela. Isso me deixa desconfortável”.

“Estou remoendo essas coisas já faz algum tempo e quero falar com ela sobre a forma como ela age de maneira a desconsiderar o que eu e meus irmãos sentimos. Seria errado fazer isso?”, questiona.

Entre os usuários, o principal conselho para o jovem foi de conversar calmamente com a mãe e explicar seus sentimentos.

“Sua mãe está vivendo a empolgação de um relacionamento novo. Ela se torna insensível aos demais porque está focada no relacionamento. Tente conversar com ela para fazer seus sentimentos serem ouvidos”, comentou uma pessoa.

“Sua mãe está envolvida em um novo relacionamento e está negligenciando a atenção a vocês por conta disso, ela deve perceber que suas atitudes terão consequências”, finalizou outra.