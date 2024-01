Tia se recusa a cuidar dos sobrinhos durante suas férias e compra briga com a irmã

O relato de uma jovem abriu uma grande discussão no Reddit. Irritada, ela decidiu desabafar depois que sua irmã afirmou que deixaria os filhos aos cuidados dela durante suas tão sonhadas férias.

Sem se identificar, a jovem de 27 anos conta que estava planejando as férias por meses visto que estava completamente exausta devido a sua rotina de trabalho. No entanto, ao saber das férias a irmã dela teve outra ideia.

“Minha irmã tem três filhos pequenos e veio me pedir para olhar meus sobrinhos enquanto ela sai em uma viagem romântica com o marido”.

“Expliquei com calma que estou esperando por essas férias faz tempo e que realmente preciso do período de descanso. Não me sinto confortável tendo a responsabilidade de olhar meus sobrinhos durante esse período que deveria ser para eu me reestabelecer”.

Ela causou uma confusão

Como era esperado, a recusa da jovem não foi bem recebida pela irmã que prontamente começou a acusá-la de não se preocupar com seus sobrinhos e de ser egoísta, deixando a família em segundo plano.

“Ela até tentou me fazer sentir alguma culpa dizendo que nunca me pede favores e que a estou abandonando em um dos únicos momentos em que ela pediu minha ajuda. Eu fiquei firme e disse que amo meus sobrinhos, mas minhas férias são essenciais para meu bem-estar e não vou sacrificar isso pelos planos de outras pessoas”.

“Agora toda a família está dividida. Enquanto alguns me apoiam e reconhecem meu esforço, outros dizem que eu deveria sacrificar minhas férias pelo bem-estar da minha irmã. Eu estou errada em fazer isso? Devo colocar meus planos de lado para ajudar ela?”, questiona a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão e os sobrinhos são única e exclusivamente responsabilidade de sua irmã.

“Você não está errada. Se sua irmã tem direito a uma folga, você também tem. A diferença é que você planejou suas férias ao invés de se aproveitar das férias de seus familiares”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã escolheu ter filhos, então cuidar deles é responsabilidade dela”, finalizou outra.