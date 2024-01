Pai exige que o filho entregue seu “presente de aniversário” para o irmão mais novo

O relacionamento entre irmãos é algo que pode ser simples, mas que também pode ter diversas complicações dependendo da forma como as interações são realizadas e, até mesmo, da forma com que os pais interagem com os filhos. Pensando em “amenizar as barreiras” entre seus filhos, que têm uma diferença de 10 anos de idade, um pai buscou apoio no Reddit para saber se agiu corretamente ao exigir que o filho mais velho entregasse um presente para o mais novo.

Sem se identificar, o pai conta que o filho de 17 anos, o qual chama de Xander, saiu para comemorar seu aniversário na última sexta-feira. Na ocasião, o jovem escolheu por ir a um fliperama com os amigos, seguido de uma reunião em sua casa onde celebraram com jogos e uma pequena festa. Ao longo da comemoração eles foram publicando seus passos nas redes sociais, e um deles chamou a atenção do pai.

“Xander postou que ganhou uma grande pelúcia do Bowser, que é do tamanho do meu filho de 7 anos de idade, Jackson. Eu mostrei a pelúcia a ele e disse que não tinha dúvidas de que o irmão mais velho ia dar o brinquedo para ele porque ele ama Mario Bros”.

Não foi bem assim que aconteceu

O pai conta que o filho e os amigos chegaram em casa por volta da 1 da manhã e ele prontamente abordou o jovem para dizer que ele deveria dar a pelúcia para o irmão mais novo.

“Quando ele perguntou o motivo de fazer isso eu disse a ele que ele é um bom irão mais velho e que é grande demais para brincar com brinquedos. Ele disse que pretendia dar a pelúcia para sua namorada, que não pode ir à festa por estar se recuperando da remoção de seus dentes do siso”.

“Eu retruquei dizendo que ela não ia querer um brinquedo e que também não seria sua namorada para sempre, enquanto o Jackson sempre seria irmão dele. Também disse que dar o brinquedo para o irmão na frente dos amigos o faria ser bem-visto por eles”.

“Ele entregou o brinquedo, mas ficou irritado comigo por eu ter prometido para o irmão que ele ganharia a pelúcia. Eu disse que não prometi nada, apenas assumi que ele daria o brinquedo para o irmão mais novo por querer ser um bom irmão, assim como eu, querendo ser um bom pai, divido meus chocolates com ele enquanto queria na realidade comer tudo sozinho”.

Mesmo apresentando uma justificativa para seu ponto de vista, a atitude do pai não agradou aos usuários do Reddit que leram e interagiram com a publicação.

“O nível de abuso aqui foi insano! Como você ainda consegue se questionar se agiu errado quando você claramente agiu errado? Para seu conhecimento, não falo com meu irmão mais novo há 15 anos porque minha mãe tinha atitudes iguais as suas”, comentou uma pessoa.

“O brinquedo não era seu para prometer que ele seria entregue ao seu filho mais novo! Você não tem poder de decisão sobre a escolha do seu filho mais velho”, finalizou outra.