Fazendeira sexy fatura seis dígitos ordenhando vacas de biquíni no OnlyFans

Aos 29 anos, Brittney Woods está desafiando normas ao ganhar uma fortuna no OnlyFans, filmando-se ordenhando vacas, dirigindo tratores e limpando celeiros usando apenas um biquíni.

A fazendeira neozelandesa afirma que agora ganha o triplo do que recebia como fazendeira de tempo integral, desfrutando da flexibilidade de definir seus próprios horários.

Woods, que deixou a universidade há quase uma década para seguir sua paixão pela agricultura, encontrou uma maneira única de combinar sua profissão com a plataforma de conteúdo adulto.

Há três anos, ao perceber os ganhos expressivos de criadores de conteúdo no OnlyFans, decidiu criar sua própria conta.

Dos campos para a fama online

Iniciando lentamente, Woods persistiu em suas filmagens, realizando tarefas rurais usando trajes provocantes. "Os últimos dois anos trabalhei duro nisso e realmente não me importo mais com o que as pessoas pensam, mas recebo ódio o tempo todo", ela admite. Apesar das críticas, Woods mantém o apoio de colegas fazendeiros masculinos.

Enquanto enfrenta resistência de mulheres desconhecidas, Brittney destaca que a indústria é dominada por homens. "É definitivamente uma indústria dominada por homens. Nas fazendas em que trabalhei, geralmente fui a única mulher", declara. Apesar de comentários sobre sua aparência glamorosa, seus colegas de trabalho masculinos são respeitosos.

Apesar das considerações de retornar integralmente à agricultura, Woods planeja alcançar metas financeiras específicas antes de reconsiderar sua carreira. "Já considerei algumas vezes parar o OnlyFans e voltar a trabalhar em tempo integral na fazenda. Mas tenho alguns objetivos financeiros que quero alcançar primeiro, e eu não conseguiria fazer isso apenas trabalhando na fazenda."

Brittney Woods continua desafiando estereótipos e construindo seu próprio caminho na interseção única entre agricultura e sucesso no OnlyFans.