Tias pressionam sobrinha para dividir herança deixada pela mãe

Além de lidar com o luto pela perda recente de sua mãe, uma jovem está precisando enfrentar a postura de suas duas tias, que insistem que ela divida a herança da mãe com elas. Procurando por ajuda no Reddit, ela contou em detalhes sua história.

Sem se identificar, a jovem conta que recentemente sua mãe perdeu uma batalha para o câncer, deixando ela e o irmão sozinhos. Nos últimos sete anos ela passou a morar em um apartamento comprado pela mãe e que, segundo desejo da mulher, ficaria para a filha após sua partida.

“Meu irmão não teve problemas com isso, ele até mesmo mora no mesmo prédio que eu, mas minhas tias têm sérios problemas com a decisão da minha mãe. Uma delas luta contra problemas financeiros por anos e sempre que conseguia minha mãe a ajudava. A outra é bem de vida, mas não o bastante para ajuda a irmã”.

“As duas acham que, como eu tenho um bom salário, eu deveria deixar minha tia morar no apartamento e usar o meu dinheiro para morar de aluguel. Elas dizem que era o que minha mãe ia querer que eu fizesse”, revela a jovem.

Ela está sendo criticada!

Sabendo que essa não era a vontade de sua mãe, ela se recusou a sair do apartamento por saber que a mãe desejava que ela tivesse um lugar próprio para morar, algo que ela pretende conseguir em alguns anos já que está guardando o dinheiro que pagaria de aluguel na esperança de comprar sua própria casa.

“Agora elas estão dizendo que eu deveria dividir o dinheiro que minha mãe deixou com elas. Tudo foi dividido igualmente entre mim e meu irmão, mas agora elas estão tentando fazer com que eu me sinta culpada por elas terem ficado sem nada”.

“Meu irmão bloqueou as duas e sugeriu que eu fizesse o mesmo, mas me sinto mal em cortar a família da minha vida. Eu também sei que minha mãe não ia querer que eu dividisse o dinheiro com elas porque seu último desejo foi morrer sabendo que eu e meu irmão estaríamos seguros”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão e deve seguir firme.

“Não tem como você estar errada nessa situação, você apenas está seguindo os desejos da sua mãe”, comentou uma pessoa.

“Sua tia é possessiva e ciumenta, siga os conselhos do seu irmão”, finalizou outra.