Briga entre vizinhos termina com lixo no quintal e ameaça de processo

Um caso inusitado foi compartilhado no Reddit e está causando uma grande discussão na plataforma. Cansada de precisar lidar com os estragos causados pelo lixo dos vizinhos em seu quintal, uma mulher resolveu tirar satisfação e acabou se envolvendo em uma grande briga.

Sem se identificar, a mulher conta que mora com sua esposa e seus dois filhos, e trabalha em sua própria casa. No entanto, alguns problemas com os vizinhos estão tornando difícil a convivência harmoniosa.

“Eles são dois jovens com um bebê pequeno. Nós não somos o tipo de vizinhos que gostam de olhar por cima da cerca ou pela câmera de segurança e na realidade nem percebemos que o quintal deles era uma verdadeira nojeira até que a nossa cerca quebrou”.

“Esses vizinhos vem empilhando lixo no quintal, bem no espaço que fica a cerca do meu quintal e, obviamente, ela acabou quebrando por causa do peso fazendo com que o lixo caísse no nosso quintal. Tinha de tudo, pedaços velhos de madeira, metal, sacos de lixo, peças de móveis e coisas quebradas”, conta a mulher.

Ela decidiu tomar uma atitude

Diante da situação, a mulher tentou conversar tranquilamente com os vizinhos, explicou o ocorrido e pediu a eles para limpar o lixo e contribuir com um valor para arrumar a cerca quebrada.

“O marido disse que ia resolver isso, mas passaram duas semanas e nada foi feito. Eu voltei na casa deles e a esposa disse que estava enlouquecida com o comportamento do bebê e que não teve tempo de resolver isso”.

“Dei mais três semanas para eles e nada foi resolvido. Bati mais duas vezes na porta da casa deles, mandei mensagens pelo Facebook e eles simplesmente me ignoram. Eles também não deram o dinheiro para arrumar a cerca, mas isso nem me importa mais”.

“Depois de um bom tempo sem resposta, eu decidi resolver o problema. Peguei o lixo deles que estava caído no meu quintal, coloquei no meu carro e levei ao lixão. Eles agora estão irritados e dizendo que eu não tinha direito de me livrar das coisas deles porque ainda era propriedade deles”.

“Quando a esposa bateu na minha porta exigindo dinheiro pelo ‘lixo roubado’ e me ameaçando de ir à Justiça eu perdi a paciência e a chamei de reclamona. Disse a ela que se as coisas eram importantes ela deveria ter tomado conta deles e não jogado fora no quintal de outras pessoas onde crianças também brincam”.

Para os usuários do Reddit, a mulher está correta em ter tomado uma atitude pelo bem de seus filhos, mas deve se prevenir de forma legal.

“Eles danificaram sua propriedade e abandonaram os itens do seu lado da cerca. Você é quem deveria levá-los ao tribunal”, comentou uma pessoa.

“Foram cinco semanas de prazo para se livrar do lixo e mesmo com você conversando com eles, eles te ignoraram. Você agiu corretamente”, finalizou outra.