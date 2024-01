Passageiro recebe elogios por recusar trocar assentos com 'grávida exigente'

O usuário conhecido como michaeldonnelly compartilhou sua experiência no Reddit este mês, buscando a opinião de outros usuários sobre sua decisão. Ele explicou que, ao viajar sozinho em um voo de mais de cinco horas para visitar a família durante as festas, reservou e pagou extra por um assento no corredor na penúltima fila devido a questões médicas que requerem acesso rápido ao banheiro.

O homem relatou que uma mulher grávida pediu para trocar de assento para ficar mais próxima ao banheiro. Apesar de compreender a situação dela, ele considerou injusto ser solicitado a deixar um assento pelo qual pagou para acomodar sua condição médica. Mesmo depois de recusar a troca, a mulher tentou, sem sucesso, envolver os comissários de bordo na situação.

Gravida-e-parceiro-Kei-Scampa-Pexels

Kei Scampa / Pexels

Comentários defendem a decisão

Os comentários no Reddit defenderam amplamente o passageiro, criticando a mulher por falta de planejamento, comportamento exigente e tentativa de "envergonhamento público." Muitos concordaram que a mulher deveria ter reservado outro assento de acordo com suas necessidades ou optado por não voar se não estivesse disposta a pagar por isso.

Surpreendentemente, outras mulheres grávidas se juntaram aos usuários do Reddit para apoiar a decisão do passageiro. Uma mulher grávida com doença de Crohn afirmou que ele não estava errado e que ela, pessoalmente, não exigiria privilégios por estar grávida, reservando os assentos de que precisava.

Após uma onda de mensagens de apoio, o passageiro concordou com um comentário que sugeriu que a mulher avaliou todos os passageiros no corredor e o escolheu como alvo. Ele concluiu, concordando que pareceu um alvo fácil para pressão.