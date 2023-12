Pai exclui familiares de uma tradição às vésperas do Natal e é criticado

Um pai buscou apoio no Reddit depois de se envolver em uma grande discussão familiar referente a uma pequena tradição de Natal que ele e os filhos seguem há anos.

Segundo seu relato emocionado, o ritual feito por eles é uma forma de lembrar a memória de sua esposa, que faleceu durante o nascimento do filho mais novo do casal.

“Eu fiquei viúvo e não planejo me casar novamente. Minha esposa morreu dando à luz nosso filho mais novo e nós moramos a uma pequena caminhada do local onde seu corpo foi sepultado. Desde sua morte, todos os anos eu e meus filhos caminhamos até o cemitério e colocamos algumas flores para ela. É literalmente uma ação de 20 minutos, não mais do que isso”.

“Quando meu filho se casou, nós conversamos e decidimos manter a tradição somente entre nós, sem incluir sua esposa e futuros esposos e esposas dos demais. Ela aceitou bem a situação e decidiu incluir uma outra atividade à tradição se dedicando a fazer chocolate quente para nos recepcionar no retorno. Tudo ia bem, até que o marido da minha filha pediu para ser parte dessa tradição”.

Eles tiveram uma grande discussão

O homem então explica que recebeu uma ligação do genro exigindo saber os motivos de não ser considerado parte da família.

“Eu disse a ele que ele é parte da família, mas que este é um momento entre eu, meus filhos e a falecida mãe deles. Ele me chamou de idiota e falou a todos que eu o estou excluindo”.

“Agora minha nora também está exigindo poder participar disso, pois como eles são família, devem poder ir. Eu expliquei novamente e eles ficaram irritados, o que obviamente atingiu meus filhos que ficaram irritados com eles. Depois de conseguir conversar com minha nora, com mais calma, eu soube que ela e meu genro acharam que estavam sendo excluídos da troca de presentes e de uma viagem familiar que faremos”.

“Ela ressaltou que está de acordo com nossa pequena tradição e que vai pensar em algo para incluir o marido da minha filha na preparação dos chocolates. Minha filha também me ligou e disse que conseguiu conversar com o marido explicando a situação. A situação foi resolvida, mas estou me questionando se agi errado”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente.

“Sei que ele quer se sentir parte da família, mas as pessoas precisam entender que tem coisas que são somente entre determinado núcleo familiar”, comentou uma pessoa.

“O marido da sua filha foi desrespeitoso. Ele não consegue ver que algumas coisas existem independente dele”, finalizou outra.