Homem é criticado após decidir não entregar parte da herança da mãe para a irmã

Um homem de luto está passando por momentos delicados depois que sua irmã veio exigir receber parte do dinheiro da herança deixada por sua mãe. Segundo ele, que desabafou no Reddit, tudo o que está sendo feito está de acordo com os desejos de sua mãe e seguirá desta forma.

Sem se identificar, o homem conta que é o mais velho de 4 filhos. Recentemente, eles precisaram lidar com a perda de sua mãe, que passou 10 anos lutando contra uma doença e precisando de cuidados intensivos.

“Eu tinha 26 anos quando larguei tudo para virar cuidador dela. Minhas irmãs mais novas tinham 21, 19 e 16 anos, então não esperei contribuição ou apoio das duas mais novas, apenas de Kate que já era crescida”.

“Conforme minha mãe piorava, ela pedia mais e mais para ver as filhas. Ela esqueceu meu rosto e meu nome, mas lembrava das minhas três irmãs com clareza. Por mais que as duas mais novas não ajudassem diretamente, elas se faziam presentes enquanto Kate começou a inventar histórias sobre nossa mãe ser abusiva e tóxica”.

“Nossa mãe tinha problemas de ansiedade e depressão contra os quais lutou bravamente, então por muitas vezes eu a representava nos eventos de pais e filhos e até mesmo me apresentava como responsável por elas”, revela o homem.

Ele tomou uma decisão

Ele então conta que seu relacionamento com as irmãs é fragilizado, especialmente com Kate, que deixou sua mãe completamente devastada com as mentiras sobre seu comportamento. Agora, tempos após o falecimento da mãe, o homem precisou lidar com novos problemas.

“Kate apareceu exigindo dinheiro depois que nossa mãe faleceu enquanto dormia ao nosso lado. Ela nem mesmo foi ao funeral e só apareceu para ‘retirar sua parte da herança’. Minha mãe me colocou como única beneficiária em seu testamento e esperava que eu distribuísse os valores entre as irmãs, que eu fiz somente entre as que estiveram ao seu lado”.

“Agora Kate está ameaçando me processar e exige a casa antiga de nossa mãe, eu disse que ela não tem direito a nada até porque vai gastar tudo com drogas e apostas. Eu não quero ser responsável por isso enquanto meus sobrinhos e sobrinhas podem se beneficiar verdadeiramente do dinheiro”.

Ele então revela que os familiares estão divididos, com alguns dizendo que ele deve dar uma parte para a irmã e outros afirmando que se ele o fizer, a irmã certamente voltará atrás de mais.

No entanto, para o Reddit, a situação pode ser ainda mais profunda.

“Procure um advogado para te apoiar em sua decisão. O testamento estava em seu nome, mas você precisa ver as questões legais envolvidas”, comentou uma pessoa.

“Você não se recorda de qualquer abuso sofrido, mas o fato de sua mãe te fazer ter a responsabilidade por suas irmãs enquanto você ainda era jovem, é um tipo de abuso”, criticou outra.