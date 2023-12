Após descobrir traição mulher se recusa a levar o ex ao Hospital e recebe críticas

Uma jovem usou o Reddit para relatar como acabou se envolvendo em uma confusão após se recusar a ajudar o ex-namorado a chegar à emergência. Para ela, a partir do momento que o relacionamento acabou, não restou nenhuma obrigação para com o homem.

Sem se identificar, a jovem de 24 anos conta que terminou seu relacionamento de 4 anos após descobrir que o ex-namorado estava tendo um caso com outra pessoa.

No entanto, ele não aceita o término e segue procurando por ela de todas as formas possíveis.

“Ele me liga direto e me procura nas redes sociais mesmo eu pedindo a ele para parar. Na última semana, durante a madrugada, ele me ligou diversas vezes até eu atender o celular por volta das 2 da manhã”.

“Quando atendi ele contou que estava com muita dor e que precisava ir com urgência ao hospital, eu disse a ele que se a dor era tanta assim ele deveria chamar uma ambulância, algo que ele se recusou a fazer por não poder pagar pelo serviço de emergência que é pago em nosso país”.

Ela se recusou a ajudar

A jovem então conta que não acreditou nas palavras do ex-companheiro, ignorando o pedido dele por achar que era apenas uma desculpa para fazê-la ir a seu encontro.

“Perguntei o que ele esperava que eu fizesse e ele respondeu que precisava de uma carona até o hospital por estar sentindo muita dor para dirigir sozinho. Eu recusei novamente e disse a ele para chamar pelo irmão. Depois desliguei o telefone”.

“Acontece que ele realmente estava mal, e foi diagnosticado com pancreatite. Agora ele está me fazendo sentir culpa por não ter ajudado e espera que eu o visite no hospital para me desculpar. Estou me sentindo mal por não ter acreditado, mas eu agi errado?”.

Para os usuários do Reddit, ela definitivamente agiu da forma correta.

“Ele parece manipulador e abusivo, você fez bem em não se aproximar”, comentou uma pessoa.

“Ele é seu ex, e isso implica no fato de que ele não tem mais nenhuma relação com você”, finalizou outra.