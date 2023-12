Mulher é convidada a ser a garçonete no jantar de Natal dos sogros e se revolta

Uma mulher recém-casada descobriu que sua ideia de “Jantar de Natal em família” é muito diferente do que seus sogros esperam para a ocasião. Em um post que gerou revolta no Reddit, ela conta que os sogros decidiram jantar no restaurante em que ela trabalha e exigiram que ela os atenda durante a refeição.

Sem se identificar, a mulher conta que os sogros estão indo para a cidade em que eles moram na esperança de passar um Natal em família e conhecer a casa do filho e da nora. No entanto, eles se recusaram quando ela se ofereceu para fazer um jantar caseiro como forma de celebrar a data.

“Autalmente eu sou garçonete em um restaurante da cidade depois de perder meu trabalho em uma empresa, mas tenho sorte porque o restaurante que trabalho não funciona na véspera e no dia de Natal”.

“Acontece que minha sogra tinha planos para a celebração. Ela ligou para o restaurante que trabalho sem me avisar e me pediu para ser a garçonete dela durante todo o jantar de Natal. Descobri disso pelo meu marido que disse que meu “presente” seria uma boa gorjeta acompanhada da comida para viagem”.

Ela ficou inconformada

Revoltada com a atitude dos sogros, a mulher começou a se questionar sobre a atitude de sua sogra, principalmente porque seu local de trabalho não abre na data em questão.

“Eu pensei que poderia passar um tempo com todos. Descobri que eles agendaram o jantar para um dia antes da véspera e fizeram dela a principal celebração familiar”.

“Eu recusei porque, sejamos realistas, ser excluída da ceia de Natal enquanto servia meus familiares como garçonete? Isso é difícil de aceitar. Infelizmente, minha opinião foi vista como drama e que não é estranho eu ser a garçonete exclusiva da minha família no Natal”, finaliza.

Leia também: Mãe faz avó cancelar a compra dos presentes de Natal de seus filhos por ‘um bom motivo’

Para os usuários do Reddit, além de estranha a situação é ofensiva.

“Isso é horrível!! Eles não querem que você prepare o jantar, mas querem que você os sirva no jantar?”, declarou uma pessoa.

“Eles estão sendo violentos e agressivos com você. Corra dessa família enquanto ainda pode”, finalizou outra.