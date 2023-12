Mãe faz avó cancelar a compra dos presentes de Natal de seus filhos por ‘um bom motivo’

Uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit depois de descobrir que sua sogra ignorou todos os seus pedidos e orientações sobre os presentes de Natal para seus filhos. Segundo ela, a atitude da mãe de seu companheiro foi completamente irresponsável e egoísta.

Em seu relato, feito de forma anônima, a mulher conta que é mãe de quatro crianças e que todos os anos enfrenta alguns problemas quando chega a época do Natal, já que sua sogra tem a mania de colocar um orçamento por neto e enchê-los de presentes até alcançar aquele valor.

“Ela tem nove netos e acaba comprando coisas que nem mesmo fazem sentido, tudo isso só para bater sua meta por neto. Nós a agradecemos pela forma como ela demonstra seu carinho pelos netos, mas essa coisa toda vem causando grandes problemas”.

“Esse ano nós combinamos de que ela pagaria para todos uma viagem juntos em algum lugar divertido ao invés de gastar rios de dinheiro com presentes. Dessa forma, as crianças teriam uma história memorável com seus avós e ela não precisaria se preocupar em fazer compras de Natal”.

“Ainda assim, ela insistiu em querer comprar 4 presentes para cada um dos netos, assim eles teriam algo para abrir na manhã de Natal, e nós aceitamos”, explica a mãe.

Não foi o que aconteceu

A mulher então conta que para organizar os presentes e evitar que os filhos recebam itens em dobro ela criou algumas listas online separadas por filho e por parente. No entanto, enquanto estava atualizando as listas ela descobriu que a sogra comprou todos os itens listados por ela, mesmo que não fossem designados para sua parte da família.

“Nós e meus pais ficamos sem ter o que comprar! Eu enviei uma mensagem para ela perguntando se ela tinha feito aquilo, e ela pediu desculpas, mas não fez nada para arrumar o erro, então falei para ela cancelar o pedido, enquanto eu peguei e fiz o pedido das coisas que eu tinha listado para mim e meu marido”.

Leia também: Conselho de amigo faz homem colocar um ponto final em seu casamento

“Eu não sou de falar muito quando coisas desse tipo acontecem, mas nós tínhamos um acordo e eu precisei ser firme. Meu marido acha que nós deveríamos buscar por outros presentes, mas acho que nossos filhos não precisam de tantas coisas assim. Posso estar errada em ter feito ela cancelar os pedidos, principalmente porque algumas coisas não poderão ser canceladas e ela terá que pedir a devolução”, finaliza a mãe.

No entanto, os usuários do Reddit concordaram com sua atitude e ofereceram mensagens de apoio.

“Vocês tinham um acordo e ela quebrou. Logo, você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Ela precisa aprender a respeitar limites e principalmente as decisões suas e do seu marido em relação a seus filhos”, finalizou outra.