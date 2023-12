‘Fora, fedidos!’ Cidade do Canadá proíbe pessoas mau cheirosas em bibliotecas públicas

Em uma atitude polêmica, a prefeitura da cidade de Montreal, no Canadá, decidiu abrir guerra contra o mau cheiro dentro das bibliotecas públicas da cidade, segundo o jornal La Presse.

Os ‘fedorentos’ que forem flagrados empesteando o ambiente em qualquer uma das 45 bibliotecas da cidade serão expulsas do local. E não para por aí, o fedor pode pesar também no bolso do cidadão avesso ao hábito do banho. Ele poderá ser multado, embora o valor da multa ainda não tenha sido fixado.

A medida vale a partir de 1 de janeiro de 2024, mas já está gerando repercussão, porque muitos moradores de rua costumam frequentar os locais para se abrigarem do frio.

“É ultrajante! É uma tendência, em muitos locais públicos, portanto pagos com os nossos fundos, dizer que não é seu papel acolher pessoas sem abrigo. Isto é extremamente chocante e alarmante”, disse Annie Savage, diretora de uma instituição de apoio a moradores de rua, segundo informou o jornal La Presse.

A decisão da prefeitura já recebeu voto favorável de oito conselhos distritais, mas outros nove ainda devem avaliá-la antes que entre em funcionamento. Dois distritos disseram que irão apresentar uma moção sobre a decisão.

A prefeita Valérie Plante disse que aceita discutir a decisão e que a prefeitura pretende fornecer um guia para apoiar os gestores na aplicação da nova regulamentação, “de uma forma mais humana, sensível e respeitosa”, segundo o jornal.