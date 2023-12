“Ele me disse que eu era o amor da sua vida”: jovem viaja quilômetros para conhecer namorado virtual e ele a rejeita

Uma jovem mexicana viveu uma surpresa desagradável quando estava prestes a vivenciar um momento importante para ela: depois de 2 anos, finalmente conheceria pessoalmente seu namorado virtual. No entanto, a experiência foi negativa e ela mesma revelou isso em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

A má experiência

Amy Santana contou através do TikTok que viajou vários quilômetros para conhecer pessoalmente seu namorado virtual americano, com quem ela conversava online há dois anos.

A mulher decidiu viajar para conhecê-lo, com a ideia de ficar por duas semanas na casa dele, que estava localizada em Indianápolis.

"Ele jurou amor eterno para mim. Disse que eu era o amor da sua vida e que queria se casar comigo", disse a jovem, afirmando que isso foi o que o homem disse a ela inicialmente.

No entanto, depois tudo mudou. "Ele, meio bêbado, me disse que não me quer mais aqui porque sente saudades da sua ex-namorada", relatou.

Além disso, ele mencionou que o homem lhe contou que na verdade ele morava em Ohio e tinha outra namorada, a quem ele mentiu dizendo que viajou para estar com um amigo.

O vídeo se tornou viral no TikTok e possui mais de 2 milhões de reproduções.