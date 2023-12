Piloto revela para onde vai o cocô depois da descarga no avião: ‘Não é despejado’

Um piloto de avião viralizou no TikTok, após explicar o destino final de um cocô via descarga nos ares. Garret usa a rede social para tratar de sua rotina no comando aéreo e curiosidades sobre sua profissão. O viral foi compartilhado em um artigo do Daily Star.

A fim de desmistificar que o cocô é despejado na população abaixo do avião, o piloto contou o que realmente acontece depois da descarga aérea. Por meio de sua conta, com milhares de seguidores, iniciou o questionamento:

“Quando você está em um avião e precisa ir, para onde ele vai?”, disse. “Você sabia que sempre que você dá descarga na aeronave, ela na verdade não é despejada na população lá embaixo? Ela passa pelo encanamento na parte traseira da aeronave e pelos compartimentos de vedação onde a equipe de terra no destino removerá todo esse desperdício.”

“Em um 747 – em um voo de longa distância – os vasos sanitários podem ser descarregados mais de mil vezes, criando mais de 320 galões de lixo”, seguiu.

Revelação intriga internautas nas redes sociais

Leia mais:

Após a explicação, internautas ficaram chocados com a descoberta.

Um deles disse: “Simplesmente não pensei nisso como nunca”. Outro continuou: “Outras pessoas que acreditam que isso seria expulso da aeronave para a população abaixo? E se sim, essas pessoas votam?”

“Espere, as pessoas realmente acham que isso cai lá embaixo? Então eles acham que há [cocô] caindo no céu que não são as [águias]?”, escreveu um terceiro.

“Sempre questionei isso”. Outro respondeu: “Achei que tivessem jogado no oceano”.

Apesar da temática inusitada, os questionamentos até que foram legítimos. Afinal, qual a chance de necessidades fisiológicas serem descartadas na população? Para alguns internautas, antes da informação por meio do piloto, todas as chances possíveis.