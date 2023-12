Pais de internauta surtam em reunião de Ação de Graças após vê-lo comendo um bombom

Um internauta de gênero não especificado usou o Reddit, a fim de desabafar sobre a reação de sua mãe e padrasto durante a reunião de Ação de Graças, um feriado celebrado nos Estados Unidos que ocorreu na quinta-feira (23). De acordo com ele, por meio do usuário u/Unlikely_Chemical_82, a dupla surtou ao vê-lo comendo um bombom de chocolate.

“Sou uma pessoa com sobrepeso, mas consegui perder 15 quilos nos últimos quatro meses. Reduzi minhas calorias e comecei a caminhar por todos os lugares a poucos quilômetros de onde moro. Estou perdendo peso lentamente, mas de forma saudável”, iniciou o texto na rede social.

“Quando fui à reunião de Ação de Graças da minha família, me disseram que o peru estaria pronto em três horas. Peguei um único [bombom de chocolate] na tigela de doces que eles tinham para todos, e imediatamente meu padrasto e minha mãe ficaram explosivos comigo”, continuou.

Leia mais um relato do Reddit:

Surto no feriado

De acordo com o autor do texto, a reação explosiva do padrasto e da mãe ainda foi justificada por eles, alegando se tratar de “amor”.

“Eles estavam gritando comigo na frente de toda a família que o fato de eu ter pegado um único doce era a prova de que eu não queria perder peso e continuar melhorando minha saúde. Alegaram que estavam me envergonhando porque me amavam”, desabafou.

“Respondi pegando um táxi para casa meia hora depois. Eles não veem nada de errado com sua reação exagerada e não veem nada de errado em descartar o enorme progresso que já fiz. Meu médico me disse há algumas semanas que oficialmente não sou mais obeso, pelo amor de Deus. Eu não preciso [dessa reação] deles. Mas minha irmã me ligou e disse que eu deveria me desculpar por ter ido embora daquele jeito e estragado a noite para todos os outros”, finalizou o texto.