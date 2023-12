Mulher de 44 anos é atacada por tubarão quando praticava stand-up paddle

Uma norte-americana de 44 anos, moradora da cidade de Boston, foi atacada por um tubarão nesta segunda-feira, em um resort nas Bahamas, quando praticava stand-up paddle.

O nome da vítima não foi informado, apenas que ela estava com um parente no mar, na ilha de New Providence, em Nassau, quando o animal atacou a prancha e a derrubou.

Um salva-vidas que estava no local conseguiu retirá-la da água ainda com vida e a levou para a costa, onde iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar, de acordo com o relatório feito pela polícia local.

Segundo o relatório, o mulher sofreu um “trauma significativo do lado direito do corpo”. Os paramédicos que tentaram reanimá-la disseram que os ferimentos eram muito graves na região do quadril e do torso e ela havia perdido muito sangue, morrendo no local.

O parente que a acompanhava no mar foi retirado das águas sem nenhum ferimento.

O local onde houve o ataque, no arquipélago das Bahamas, é formado por cerca de 3 mil ilhas que vivem basicamente do turismo nas dezenas de resorts espalhados pelo local.

Os ataques de tubarão no local não são comuns, de acordo com o banco de dados do International Shark Attack File. De acordo com os dados, desde 1580 só foram registrados 33 ataques de tubarões nas Bahamas, um número bastante baixo na linha do tempo.

O último caso de morte registrado por tubarões nas Bahamas foi de uma mulher norte-americana em 2019 que viajava com a família. No momento do ataque, ela fazia mergulho com snorkel, durante uma excursão, e também morreu no local.