Aos 102 anos, médica compartilha 6 segredos da longevidade em seu novo livro

Com quase 80 anos de carreira, Gladys McGarey destaca a importância do autoconhecimento para a saúde (Bill McGarey/Divulgação)

Em seu livro recém-lançado no Brasil, “Uma Vida Bem Vivida”, a médica Gladys McGarey, com quase 80 anos de carreira, compartilha sua sabedoria sobre saúde e felicidade. O livro propõe seis segredos fundamentais para alcançar bem-estar em todas as idades, destacando a importância do autoconhecimento, conexões pessoais, amor e sonhos.

Gladys, cofundadora da Associação Americana de Medicina Holística, enfatiza a conexão entre corpo, mente e espírito, uma abordagem que ela mantém mesmo diante de desafios como machismo e etarismo. A médica destaca a relevância do amor pelo que se faz, exemplificando sua atuação aos 85 anos, ajudando gestantes em áreas rurais do Afeganistão, resultando em uma significativa redução na taxa de mortalidade infantil.

Em entrevista, Gladys reflete sobre as questões atuais do mundo, elogia o Brasil por valorizar os povos originários e encoraja a busca pela verdadeira humanidade. Ao abordar a saúde global, a médica destaca a desconexão da natureza e entre as pessoas como fatores que contribuem para o aumento de ansiedade, depressão, obesidade e doenças cardíacas.

Gladys acredita que a mudança desse cenário envolve focar nas fontes de energia, felicidade e propósito na vida. Ela destaca a importância do ponto de vista holístico na medicina, lamentando a falta de ênfase na conexão humana na medicina convencional. A médica enfatiza que a verdadeira cura ocorre quando os pacientes são tratados como seres inteiros.

Uma Vida Bem Vivida, livro da médica Gladys McGarey (Divulgação/Reprodução)

O livro é estruturado em torno de seis segredos, sendo o amor apontado como o mais importante por Gladys. Ela destaca que o amor é um grande curador, superando até mesmo tratamentos médicos. A médica ressalta a importância de buscar a luz e o amor, evitando a escuridão, o medo e o ódio.

LEIA TAMBÉM: Vovó se torna viral por acreditar que GTA é um noticiário e se assusta

Ao abordar a pandemia e guerras recentes, Gladys reconhece os desafios, mas enfatiza a importância de buscar a verdadeira humanidade para superá-los. No final, ela oferece um conselho aos leitores brasileiros, encorajando-os a continuar explorando a sabedoria dos povos indígenas sobre cura holística.

Fonte: Veja