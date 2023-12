Vovó se torna viral por acreditar que GTA é um noticiário e se assusta

A reação da vovó ao realismo do GTA A reação da vovó ao realismo do GTA (Captura)

A tecnologia frequentemente nos presenteia com momentos hilários e, dessa vez, uma avó se tornou a protagonista de um vídeo viral no TikTok depois de ser enganada por sua família ao acreditar que as imagens do videogame Grand Theft Auto (GTA) eram eventos reais de um noticiário ao vivo.

O divertido episódio foi capturado pela conta do TikTok @jordanbianchi2 e rapidamente se espalhou, acumulando quase 13 milhões de visualizações. O vídeo mostra a avó completamente surpresa com o que ela acredita serem eventos reais nas ruas, quando na verdade são cenas do jogo GTA.

A avó fica horrorizada com as imagens

Na gravação, é possível ver na tela da televisão como um carro capota e atinge duas pessoas. A realidade gráfica do videogame consegue enganar a avó, gerando uma expressão de surpresa e preocupação em seu rosto. Sem saber que está sendo parte de uma brincadeira, a avó se torna a estrela involuntária dessa travessura que se tornou viral nas redes sociais.

A reação da avó, capturada de forma autêntica, destaca a imersão e a qualidade gráfica dos videogames modernos, bem como a capacidade da tecnologia de confundir a linha entre ficção e realidade. À medida que as gerações mais jovens compartilham seu amor pela tecnologia com seus familiares mais velhos, surgem situações como essa, onde surpresa e alegria se combinam em um momento compartilhado.

Num mundo digital em constante evolução, esses momentos lúdicos nos lembram da importância de manter um equilíbrio entre a tecnologia e a conexão humana. “Uma vez meu pai viu um jogo completo de NBA 2K pensando que era real”, “A avó não está pronta para o GTA 6″, “ela estava tão angustiada”, “Sua cabeça vai explodir quando vir os gráficos do GTA 6″, “ela estava abalada”, são alguns dos comentários que podem ser lidos nas redes sociais.