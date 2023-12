Jovem processa os pais ao saber que o dinheiro de sua faculdade foi usado no casamento do irmão

Uma jovem ficou inconformada ao descobrir o destino do dinheiro que deveria ser utilizado para pagar por sua faculdade. Segundo ela, que desabafou no Reddit, o valor foi quase que integralmente utilizado para pagar pelo casamento de seu irmão.

Sem se identificar, a estudante conta que sua tia-avó decidiu deixar diversas contas bancárias com fundos estudantis para todas as mulheres da família que vieram depois dela. A atitude da mulher foi uma forma de ir contra traços culturais que não valorizam a formação profissional das mulheres e de tentar ajudar outras jovens de sua família a quebrarem esse ciclo.

“Ela foi educada em Londres com seu pai, fez faculdade e se tornou médica. Depois decidiu financiar os estudos de cada uma das suas sobrinhas como uma forma de dar condições dignas a elas, e ao falecer deixou um valor para as outras que ainda não tinham idade para estudar na universidade”.

“De alguma forma, meus pais conseguiram colocar as mãos no dinheiro destinado a mim e a minha irmã e o usaram para pagar o casamento do meu irmão. Minha irmã não ligou porque não queria estudar e se casou dois anos após sair da escola. Mas quando eu me formei e fui buscar o dinheiro no banco, me deparei com menos da metade do valor na conta”, revela a jovem.

Ela decidiu processar os pais

Ao questionar os pais sobre o destino do dinheiro, a jovem apenas ouviu que eles precisavam do valor, mas ela conseguiu ir a fundo e descobriu que ele foi utilizado para pagar o casamento de seu irmão.

“Eu fiquei furiosa, peguei empréstimos estudantis, me mudei e agora sou a vergonha da família”.

“Atualmente estou processando meus pais pelo dinheiro que eles pegaram e que era meu. Minha família está contra mim e acham que sou uma idiota por expor a situação familiar a essa situação e que estou colocando o dinheiro acima da família”.

“Meus amigos estão ao meu lado, mas eles são americanos e não entendem minha cultura a fundo, para ser sincera, as vezes nem eu entendo”.

“Meu irmão me ligou recentemente dizendo que pagaria meus estudos se eu desistisse do processo, mas só disse que concordo com isso se ele assinar um contrato legal se responsabilizando. Ele falou que eu deveria confiar nele e eu disse que faria isso se ele não tivesse aceitado o meu dinheiro para pagar seu casamento”.

A jovem ainda afirma que a comunidade onde seus pais moram está ciente do caso e que isso está deixando todos envergonhados, no entanto, mesmo um pouco envergonhada de tomar essa atitude, ela acredita que não poderia agir de outra forma.

Porém, para as pessoas que interagiram com a publicação da jovem, ela apenas agiu da forma correta diante da situação.

“Você não está errada nessa situação! Eles não pediram o dinheiro emprestado, eles roubaram seu dinheiro”, comentou uma pessoa.

“Eles usaram o seu dinheiro para pagar pelo casamento do seu irmão, você não está errada de forma alguma”, finalizou outra.