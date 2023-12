Noiva compra briga com a sogra ao afirmar que ela não deve dar palpites sobre seu vestido

Uma mulher acabou comprando uma grande briga com sua sogra ao tentar garantir que seu casamento ocorra da forma como ela sempre sonhou. Por meio de um desabafo feito no Reddit, ela revelou suas razões para encarar essa briga com a mãe de seu noivo.

Sem se identificar, a jovem noiva conta que deve se casar no próximo ano e explica que sua mãe está animada com os preparativos para o casamento. No momento, ela e a mãe estão envolvidas na busca e compra de seu vestido ideal.

“Minha sogra ficou sabendo e insistiu em participar da escolha. Eu não tinha problemas com isso até que, recentemente, nós saímos para experimentar vestidos e ela começou a criticar todas as minhas escolhas, dizendo que aquilo não ‘era para nós’ e que ‘nós podemos fazer melhor’.

“A atitude dela começou a me irritar, mas eu decidi ficar quieta para não causar uma cena. Acontece que em determinado momento eu experimentei um vestido e fiquei apaixonada por ele. Olhei para a vendedora e disse que era aquele vestido que eu queria para o meu casamento”.

A sogra não concordou

Para desespero da noiva, que tentava manter as pazes com a sogra, a mãe de seu companheiro ficou completamente indignada com sua escolha e afirmou que o vestido não era bonito o bastante.

“Eu tentei ficar calma e disse a ela que ficava feliz por ela estar por perto, mas que era o meu vestido de casamento e a minha escolha, e que aquele era o vestido que eu gostava, quer ela queira ou não”.

“Na mesma hora ela começou a chorar e a me acusar de ser ingrata por tudo que ela fez, para finalizar ela me chamou de egoísta e pegou um táxi para casa. Quando eu contei isso para meu noivo ele disse que eu deveria ter sido mais compreensiva porque ele é o único filho de sua mãe e ela não terá chances de viver isso novamente”.

“Me sinto mal por não ter sido mais agradável com ela, mas também acho que devo escolher o vestido que quero”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente diante da situação.

“O fato do seu noivo priorizar a mãe dele nessa situação é uma grande bandeira vermelha para você”, comentou uma pessoa.

“Parece que você precisará lidar com uma sogra tóxica e provavelmente isso a levará a viver essa experiência outras vezes”, comentou outra.

Leia também: Grávida se irrita com atitude de pessoas e desabafa: ‘É o meu bebê! Não deles”