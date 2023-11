Proprietários de uma casa em Plantation, na Flórida, estranharam o surgimento de ruídos no final do ano passado. Com o barulho recorrente, decidiram ir atrás da fonte, a fim de descobrir de onde vinham os sons. No entanto, se surpreenderam com a descoberta. Relato extraído do portal The Dodo.

Com a investigação no sótão, os proprietários logo encontraram a fonte dos ruídos: se tratava de quatro filhotes de guaxinins órfãos vivendo na parte de cima do lar.

A fim de ajudar os animais a serem resgatados de lá, os moradores logo contataram o South Florida Wildlife Center. O centro de resgate logo enviou uma equipe depois de receberem a ligação.

“Sabíamos que éramos a única esperança de sobrevivência”, disse Carolina Montano, diretora de divulgação do South Florida Wildlife Center, ao The Dodo.

Operação resgate

Um dos socorristas experientes utilizou uma escada para subir até o telhado, resgatou os guaxinins e os posicionou em segurança de um transportador de animais.

Proprietários ouvem barulho no sótão e fazem descoberta inimaginável na casa: ‘Éramos a única esperança’ (Reprodução/Facebook)

“Reduzimos qualquer estresse potencial mantendo tudo calmo e trabalhando de forma rápida e eficiente”, disse Montano.

Leia mais um relato sobre animais:

Quando chegaram ao centro de vida selvagem, os pequenos guaxinins receberam toda a assistência para se desenvolverem, até que estivessem prontos para retornar à natureza. E foi isso que aconteceu depois de seis meses.

“Eles continuaram a se desenvolver adequadamente e permaneceram saudáveis durante os seis meses em que estiveram sob nossos cuidados”, disse Montano.

Depois do tempo de desenvolvimento, o grupo de guaxinins voltou à natureza totalmente prontos para a vida na floresta. Orgulhosos, os resgatadores esperam que os animais tenham uma vida próspera em seu verdadeiro lar.

“Esperamos que eles continuem a se transformar em adultos saudáveis e a cuidar do ecossistema como parte integrante dele”, disse Montano.