Urso para o trânsito enquanto brinca com balão vermelho na estrada

Um vídeo viralizou no TikTok, após revelar um registro inusitado envolvendo uma dupla de ursos no meio da estrada. Próximo aos animais, estava um balão vermelho que surgiu sem explicações. No entanto, tornou-se um dos brinquedos do filhote de passagem.

Após a mãe urso dar início à travessia no meio da rua, seu filhote ficou estático observando o balão com gás sendo levitado, porém preso a uma corda. House, responsável por publicar o vídeo segundo o The Dodo, ficou atordoada com o achado no meio do caminho.

“Então, tive um encontro incrível no caminho para minha [consulta médica] hoje”, escreveu House, compartilhando imagens em uma publicação do Facebook.

Aos poucos, os carros foram parando no meio do caminho, a fim de assistir a brincadeira do filhote urso com o balão. O momento inusitado, talvez surpreendente, fez a alegria dos que passaram no local. Como consequência, a proporção viral reforça a surpresa da cena.

No entanto, vale lembrar que o descarte incorreto de balões pode ser uma ameaça real à vida selvagem e ao meio ambiente.

Confira a publicação feita no TikTok:

