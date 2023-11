Horóscopo diário vira motivo de briga entre casal e pode levar ao fim do relacionamento

Um casal está vendo o destino de seu relacionamento ser escrito pelas estrelas. Em um post no Reddit, o homem explica como um comentário de sua companheira sobre horóscopo diário está se tornando um fator determinante para o futuro de seu relacionamento.

Sem se identificar, o homem revela que recentemente acabou entrando em uma grande discussão depois que ele e a companheira começaram a conversar sobre o horóscopo diário que encontraram em um perfil do ‘X’, o antigo Twitter.

“Nós não acreditamos muito nisso, mas minha namorada sempre tropeça em leituras de horóscopo diário quando usa o Twitter e achamos engraçado parar e ler para ver se combinava”.

“Ontem de noite ela encontrou uma que acabou compartilhando comigo. Uma das características mencionadas sobre pessoas de Sagitário, o signo dela, é que elas têm uma personalidade engraçada ainda mesmo em situações difíceis, sendo divertido conviver com pessoas deste signo”.

“Minha namorada costuma ser uma pessoa divertida e legal de se conviver, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas definitivamente não é uma pessoa que podemos considerar como sendo engraçada”.

O que aconteceu depois não foi nada engraçado

Seguindo com seu relato, o rapaz conta que decidiu brincar com o texto do horóscopo e disse a companheira que ela “definitivamente não é” uma pessoa engraçada.

“Apenas essa afirmação, sem nada mais, fez com que minha namorada não queira mais falar comigo”.

“Eu pedi desculpas na mesma hora e expliquei que era uma piada, mas ela disse que ficou magoada com o que eu falei e que sabe que não é uma pessoa engraçada, mas que ouvir isso de mim feriu seus sentimentos. Agora ela está de péssimo humor e não quer nem mesmo falar comigo”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, a companheira dele tem todos os motivos possíveis para estar de mau humor, e ele deve pedir aos astros para que ela não decida terminar o relacionamento.

“Sua piada não foi nada legal com ela”, comentou uma pessoa, ao que outra respondeu: “O que você esperava? Você fez uma piada sobre a falta de senso de humor dela, e a ofendeu”.

“Palavras machucam e não tem como arrumar isso na mesma hora. Talvez ela aceite algumas flores como pedido de desculpas”.