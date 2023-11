Supersticiosa, ela tem bons motivos para não comer uma torta feita pelo namorado

Um jovem ficou completamente frustrado ao descobrir que uma tradição secular o impediu de celebrar o aniversário de sua companheira da forma como foi cuidadosamente planejado por ele. Em um desabafo no Reddit, o homem explica como estas questões culturais estão impactando em seu relacionamento.

Sem se identificar, o homem explica que gosta de cozinhar e por tal motivo decidiu fazer uma torta de peras para celebrar o aniversário de sua noiva. Enquanto ela não estava em casa, ele aproveitou para fazer a torta com cuidado, e comeu alguns pedaços que sobraram as peras utilizadas no preparo.

No entanto, ele não esperava que essa atitude inofensiva poderia ser completamente desastrosa ao ser vista pela herança cultural de sua companheira.

“Ela ficou feliz com a torta, eu disse a ela que esperava que ela gostasse porque eu experimentei as peras e elas estavam ótimas. Na mesma hora o sorriso dela desapareceu e ela me perguntou se eu tinha comido alguns pedaços das peras, e eu confuso, disse que sim”.

“Ela então falou que não poderia comer a torta porque compartilhar peras dá muito azar em sua cultura. Minha companheira vem de uma família com herança chinesa”.

“Para completar, eu consegui uma reserva em um restaurante que queríamos experimentar faz tempo, e depois de ver o cardápio ela disse que não poderíamos ir lá porque não oferecem pratos de massa ou macarrão. Para ela é importante comer macarrão em seu aniversário para ter uma vida longa”.

Ele ficou sem saber o que fazer

Após saber que não poderiam ir ao restaurante desejado, o rapaz ficou revoltado e tentou até mesmo se oferecer para preparar um espaguete ou macarrão oriental para sua companheira antes, ou depois, do jantar.

“Ela recusou minha oferta. Minha noiva é uma pessoa incrível, inteligente, não acredita em horóscopos e essas coisas, mas realmente se apega as tradições. Até a placa do carro dela tem a sequência “8888″ no final porque aparentemente isso dá sorte ou atrai riquezas em sua cultura”.

“Eu respeito o fato dela querer preservar sua cultura e tradições, mas isso é ruim quando interfere em sua vida. Tentei me controlar e não falar nada a ela, mas no dia seguinte ela me perguntou e eu disse que fiquei chateado por ela não comer a torta que fiz com tanto carinho por ‘dar azar’. Eu errei em falar?”, questiona.

