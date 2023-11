Fungo misterioso: mulher fica apavorada ao trocar tábuas do piso de sua casa

A Austrália é definitivamente o país repleto de animais e plantas misteriosas, mas mesmo os moradores de lá às vezes são surpreendidos com o que encontram, como uma moradora que resolveu trocar o piso de madeira de sua casa e encontrou embaixo das tábuas teias pretas de vários metros que haviam se expandido por todo o cômodo. A notícia é do Daily Star.

Horrorizada, ela resolveu compartilhar com os amigos nas redes sociais para ver se alguém poderia indicar o que seria isso: um vegetal, uma teia de algum tipo de aranha horrenda ou animal exótico.

As imagens levaram muitos usuários e compará-las com coisas estranhas da série Stranger Things, da Netflix, deixando a mulher ainda mais apavorada.

Até mesmo especialistas não conseguiram chegar a um consenso sobre o que seriam os estranhos padrões que tomaram conta do piso da casa da senhora. Falou-se em micélios (um tipo de fungo), bolor limoso e até mesmo algum tipo de raiz de árvore, mas um especialista do herbário estadual de Brisbane disse que as imagens não se parecem com nada do molde tradicional.

“A única coisa que sei que se parece remotamente com isso são os rizomorfos (estruturas semelhantes a cordas nos fungos) de Armillaria (fungos do mel), mas isso não faz muito sentido”, disse.

Outro especialista de um laboratório afirmou que tratava-se de um micélio fúngico. Uma espécie que não era perigosa, entretanto poderia gerar cogumelos venenosos perigosos para a saúde se entrarem em contato com a pele.