Funcionário decide sair de perto de colega de trabalho e motivo surpreende: ‘Me deu náuseas’

Um usuário do Reddit, de gênero não especificado, utilizou a plataforma para desabafar sobre ter saído de perto de uma colega de trabalho por causa de seu cheiro. Apesar de tê-la irritado com a revelação, contou ser sensível ao odor próximo a ele.

“Uma colega de trabalho se sentou ao meu lado em uma reunião e cheirava fortemente a cigarro. Sou muito sensível a esse cheiro e isso me deu náuseas. Comecei a me sentir mal, então mudei de lugar”, relatou na rede social, por meio do usuário u/Motor_Poem7654.

“Havia várias pessoas lá, mas a reunião ainda não começou. Minha colega de trabalho disse brincando: “Tomei banho esta manhã” e eu disse que sou sensível ao cheiro de fumaça de cigarro. Isso me deixa enjoado”, continuou.

Segundo o autor do relato, sua colega de trabalho ficou visivelmente irritada e isso fez com que ele se sentisse mal por ter revelado o motivo de seu afastamento.

“Acho que fui muito direto e talvez a tenha envergonhado. Na minha cabeça eu estava pensando que as pessoas que fumam devem saber que cheiram a isso, e algumas pessoas podem ser sensíveis a isso”, escreveu.

Leia mais um relato:

Reações na rede social

Ao finalizar o texto, o internauta ressaltou ter se sentido mal pela irritação causada. No entanto, diversos usuários do Reddit defenderam seu comportamento.

“Os fumantes não percebem o quanto eles cheiram pútridos para os não fumantes, especialmente depois de terem acabado de voltar de um cigarro para um ambiente agradável e fresco”, escreveu um internauta.

“Eu realmente acho que ela não tem ideia do quanto ela cheira a fumaça. Ela pode ficar chateada com você por ser honesto, mas isso não significa que seja sua culpa que ela fede e seja cega para isso”, observou outro usuário da rede social.

“Não posso ficar perto de ninguém que fume ou use perfume - tenho uma dor de cabeça terrível e muitas vezes sinto que não consigo respirar. Acho que você estava perfeitamente bem no que disse”, escreveram.