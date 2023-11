Pai força filha de 13 anos a visitar diferentes religiões e divide opiniões: ‘Ela achou que eu estava brincando’

Um homem dividiu opiniões na web, após contar ter obrigado sua filha de 13 anos a visitar templos de diversas regiões. De acordo com ele, seu intuito era corrigir o comportamento da adolescente e criar uma reflexão. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Vast-Cat-4754.

“Minha filha está na oitava série e não somos uma família religiosa. Fui chamada na semana passada por ela intimidar uma garota. Para encurtar a história, Maggie trouxe uma corrente de rosário para a avó e minha filha pegou e zombou dela por acreditar em sua religião”, iniciou o texto na rede social.

“A [corrente] acabou quebrando. Ela foi detida e eu tive uma conversa sobre respeitar as pessoas, mesmo que você não acredite no que elas acreditam dentro do razoável (especialmente quando elas não estavam fazendo nada de errado. Se estivesse dizendo besteiras, seria diferente, mas não estava)”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Sogra é impedida de visitar nora após ter quebrado o pulso: ‘Pedi para não vir’”

Correção e divisão de opinião nas redes

De acordo com o homem, sua filha se ajoelhou no chão e alegou não ter feito nada de errado. Cansado da atitude, o pai resolveu corrigi-la de uma maneira inusitada.

“Ela achou que eu estava brincando. Hoje a levei para a missa (foi tudo bem, nada de chocante). Discutimos no carro quando eu disse que iríamos a uma sinagoga neste fim de semana. Isso resultou em uma discussão e ela acha que sou um idiota. Minha tia está incomodada e minha esposa acha que estou indo longe demais”, finalizou.

Nas redes, os internautas defenderam a atitude do pai. “Não foi errado. Ela está na idade em que tudo que você faz vai fazê-la pensar que você é um idiota”, disse um internauta.

“Você não foi um idiota, mas isso provavelmente a deixará mais ressentida e crítica em relação à religião, em vez de ensiná-la a aceitar”, alertou um usuário da rede social.

“Provavelmente não seria o caminho que eu seguiria, mas não vejo nada de cruel nisso”, disseram.

“Como você acha que levar sua filha a um culto religioso, onde ela não terá ideia do que está acontecendo, irá ajudá-la a ser mais grata pelas crenças religiosas?”, perguntaram.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.