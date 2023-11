Um caso ganhou a atenção da web, após uma mulher sair para o trabalho e se deparar com manchas marrons no topo de uma árvore. A brasileira Nathalia Santos se dirigia ao trabalho, perto de casa, quando sentiu estar sendo observada por algo na rua. De acordo com o The Dodo, portal onde o artigo foi publicado, nada foi encontrado ao seu redor.

No entanto, Nathalia Santos decidiu olhar para cima. Então a mulher foi surpreendida com a descoberta: ela estava sendo observada por criaturas, parecendo pontinhos marrons no topo.

Trabalhadora se depara com manchas marrons em topo de árvore e descobre estar sendo observada (Reprodução/Nathalia Santos)

Nos galhos da árvore próxima a ela, estavam vários rostos a encarando. Se tratavam de diversos gatinhos da vizinhança, embolados no topo. Apesar da surpresa de Nathalia, os bichinhos também reagiram ao serem descobertos.

“Passo por este lugar todos os dias e nunca vi isso antes”, disse Santos ao The Dodo. “Achei muito engraçado e diferente.”

Surpresa contínua

A fim de identificar os gatinhos no topo da árvore, Nathalia fez uma contabilidade no meio da rua. A mulher se deu conta de que havia pelo menos quatro ou cinco gatos parados dentre os galhos.

“Olha o que encontrei no caminho para o trabalho”, escreveu Santos mais tarde em uma rede social. “Não sei que tipo de árvore é esta, só sei que gostei dela. isso em casa é porque moro em apartamento.”

Apesar da surpresa adorável e do estímulo em ficar parada, admirando os bichanos, Nathalia não podia observar por muito tempo. Havia um expediente à sua espera naquele dia. No entanto, o achado por si só já valeu a pena.

Mesmo com o curto espaço de tempo de olhares trocados, a aparição dos gatinhos fez com que Nathalia tivesse um momento especial.

“Eles definitivamente iluminaram meu dia.”