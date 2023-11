Mulher faz descoberta ‘nojenta’ ao se deparar com pontos pretos na parede de casa (Reprodução)

Um caso viralizou em 2020, quando reportado pelo The Sun, trazendo o relato de uma mulher britânica que se deparou com pontos pretos na parede de casa. De acordo com o artigo, ela ficou horrorizada ao descobrir a fonte das manchas no rodapé.

Receosa sobre o que poderia ser, a mulher fez uma publicação em um grupo do Facebook na época. A comunidade na rede social, voltada a dicas de limpeza, recebeu diversos comentários dos internautas tentando desvendar o mistério.

Ela escreveu no grupo do Facebook ‘Dicas de limpeza da Sra. Hinch’: “Alguém tem ideia do que poderiam ser essas marcas?

“Eles começaram a aparecer nos azulejos da cozinha em pequenas manchas aleatórias, então esta manhã isso estava em cima do PC que temos na cozinha.”

Mulher faz descoberta ‘nojenta’ ao se deparar com pontos pretos na parede de casa (Reprodução)

Reação da web e descoberta ‘nojenta’

Após um tempo, os usuários da rede social começaram a manifestar suas opiniões do que poderia ser. No entanto, as respostas deixaram a mulher horrorizada.

“Cocô de aranha. Ele sai sem esforço”, disseram. Outro acrescentou: “O cocô da aranha entrou na porta devido à luz externa”.

“Olhe acima e provavelmente verá uma teia/aranha”, orientou um internauta.

Leia mais:

Apesar das afirmações sobre ser fezes de aranha, um dos comentaristas afirmou se tratar de cocô de mosca.

Segundo o site Pest Guidance , as aranhas “não deixam excrementos sólidos; em vez disso, seus excrementos são grossos e líquidos”. Eles também ressaltam que se assemelha com manchas de tinta escura, aparecendo em paredes e superfícies com frequência.

“Suas fezes parecem respingos ou gotas em tons de preto, marrom, branco ou cinza”, diz o site. “A cor ou tipo de fezes depende da espécie, mas na maioria dos casos, você pode esperar manchas ou gotejamentos escuros.”

“Esses excrementos são a combinação de alimentos e outros resíduos que são liberados do corpo da aranha”, define.