Marido acusa esposa de ser egoísta após ela não permitir que cunhada organize seu chá de bebê

Uma mulher gestante, de 26 anos, compartilhou um relato no Reddit, após barrar a cunhada de organizar o chá de sua criança que está prestes a chegar. Por meio do usuário u/babyshowerbySIL221, ela revelou que a irmã de seu marido se revoltou com a resposta.

“Estou grávida de sete meses e minha irmã quer me preparar um chá de bebê. Minha cunhada estava grávida na mesma época, mas infelizmente ela perdeu o bebê há cerca de um mês e está (compreensivelmente) arrasada desde então”, iniciou o texto na rede social.

“Meu marido se aproximou de mim ontem à noite e perguntou se eu poderia deixar a irmã dele organizar o chá de bebê em vez da minha, mas eu disse a ele que era tarde demais porque minha irmã já tinha tudo planejado”, continuou.

Conflito de responsabilidades

Após dizer que sua irmã já estava pronta para cuidar de tudo, o marido pediu para sua esposa cancelar o compromisso com a irmã e passar a responsabilidade à cunhada. No entanto, ela insistiu com a ideia inicial e duvidou da possibilidade de sua cunhada querer organizar o chá de bebê de outra pessoa.

“Ele acha que organizar nosso chá de bebê vai ajudar sua irmã a seguir em frente e se curar um pouco. Falei que, como alguém que abortou, eu odiaria organizar o chá de bebê de alguém um mês depois. [Segundo meu marido], minha experiência não era universal e depois me chamou de egoísta”, desabafou.

“Jantamos com ela recentemente e quando minha sogra mencionou nossa gravidez, [a cunhada] saiu da mesa. É por isso que ele acha que preparar o nosso chá de bebê poderia ajudá-la e é por isso que eu acho que seria o contrário. Também não quero tocar no assunto com ela porque não sei como vai reagir e tenho medo que ela pense que estou jogando minha gravidez em sua cara”, finalizou o texto.