Homem decide não renovar seu contrato de aluguel ao descobrir gravidez de colega de quarto

Um homem revelou ter desistido de morar com a colega de quarto, ao descobrir sua gravidez. De acordo com ele, o fato de ter que conviver com uma criança que não esperava poderia balançar sua dinâmica de vida. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Actual_Rabbit6414.

“Meu aluguel termina em primeiro de fevereiro. Minha colega de quarto acaba de anunciar que está grávida e fazendo planos para seu bebê. Ela nunca falou sobre um pai ou algo assim. Trabalho em casa algumas vezes por semana ou mais quando posso, porque nos piores dias tenho um trajeto de duas horas. Eu odeio isso”, iniciou o texto na rede social.

“Disse à minha colega de quarto que irei me mudar para algum lugar depois que o aluguel terminar. Ela primeiro pensa estar sendo incluída porque moramos juntos desde a faculdade. Falei que não, serei somente eu e tentarei procurar um estúdio ou um apartamento barato de um quarto. (Estou pensando em colegas de quarto, mas não com um bebê)”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Pai força filha a conseguir um emprego mesmo que prejudique sua vida social na escola”

Desentendimento compartilhado

De acordo com o autor do relato, sua colega o acusou de traição e, assim que o aluguel terminar, terá apenas seis meses para se mudar.

“Eu disse a ela que sinto muito, mas não quero alugar com alguém que está esperando um bebê e isso realmente não funcionaria com minha agenda e minhas necessidades. Também posso usar isso para encontrar um lugar mais próximo do trabalho”, explicou.

O homem ainda acusou a colega de agir como se morar com ela fosse sua responsabilidade devido à amizade construída.

“Alguns dos meus amigos acham que sou um idiota por pagar fiança de uma mulher grávida aos seis meses, mas é quando o aluguel termina e vai demorar muito para eu descobrir um novo apartamento ou possivelmente colega de quarto”, disse.

Ao finalizar, ele revelou se sentir péssimo pela situação da amiga, mas não deseja conviver com um bebê atualmente.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.