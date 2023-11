Doces ou travessuras? Criatura ‘misteriosa’ é flagrada roubando doces; não era fantasia

Um residente local foi flagrado roubando doces em uma residência na Flórida, durante o Halloween, mas com uma identidade misteriosa. Durante o evento, Pari Limbachia, moradora da casa, flagrou o ato com os filhos e contou com registros nos aparelhos celulares. Relato extraído do portal The Dodo.

A criatura era alta e parruda, com uma silhueta escura e marcante. Sem se preocupar com a permissão de estar no local, só desejava satisfazer suas vontades de consumir doces. Com pelos da cabeça aos pés, daria uma ótima fantasia de Halloween. Contudo, não se tratava de uma fantasia.

Se tratava de um grande urso.

O urso presente no quintal já teria sido visto por Limbachia antes passeando pela reserva natural próxima à sua casa, haja vista ser residente da região. No entanto, não esperava ter recebido uma visita inusitada na noite de Halloween.

Noite de furto com doces e travessuras

Com toda tranquilidade do mundo, o animal se aproximou de uma mesa organizada com os doces do evento. Limbachia e seus filhos observavam atentamente o ato. Além de não solicitar pelos docinhos, o urso quebrou a regra de pegar apenas um, levando consigo vários deles.

Ao The Dodo, Limbachia revelou ter ficado “incrédula”. Foi feito um trabalho de campo para conseguir avisar ao animal que seu tempo de estadia próximo aos doces chegou ao fim.

“Ele ficou lá por pelo menos 10 minutos”, disse Limbachia. “Outros vizinhos tentaram assustá-lo, mas ele não estava interessado em seguir em frente”.

De fato, tudo pode acontecer na noite de Halloween de algumas pessoas. Apesar da oferta de doces no quintal, a família ainda recebeu travessuras por parte de uma criatura. No entanto, os créditos pela fantasia natural são todos do urso.