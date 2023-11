Homem se depara com surpresa após abrir alçapão enferrujado: ‘Estava gritando’ (Reprodução/John Debacker)

John Debacker, socorrista de animais de Long Island, em Nova Iorque, recebeu um alerta sobre um ser perdido, que fugiu da captura perto de uma estrada movimentada. Ao tomar conhecimento, o homem resolveu agir com urgência, segundo um artigo do portal The Dodo.

O resgatador, acostumado a ir de encontro com bichinhos necessitados de ajuda, não hesitou em interferir no caso. No local onde a história se estendeu, havia uma pequena surpresa dentro de um alçapão enferrujado.

Assim que Debacker, sua colega socorrista Vivian Mcshane e o marido de Mcshane chegaram ao ambiente informado, a criatura se encontrava debaixo de um convés. Se tratava de um pequeno gato, encolhido sob um alçapão enferrujado.

Apesar de haver dificuldade em enxergar o animal de onde estavam, podiam ouvir seus gritos de socorro.

“Ela falava muito alto”, disse Debacker ao The Dodo. “Ela estava gritando.”

Operação resgate felina

Com a ajuda de Mcshane e seu marido, Debacker conseguiu levantar a porta e, então, puderam ver o que procuravam. Lá estava o pequeno felino depois de tanto gritar por ajuda.

Ao se aproximar no ambiente escuro, Debacker conseguiu alcançar o pequeno gato e livrá-lo. Já nas mãos do socorrista, a gratidão por parte do animal foi manifestada em seu comportamento.

“Acabei de entender”, disse Debacker. “Fiquei feliz em ser resgatado, foi muito amigável.”

Já em mãos seguras, a gatinha foi encaminhada ao Last Hope Animal Rescue, instituição de abrigo na qual fora alojada. A equipe do local garantiu todos os ajustes para atender a necessidade do animal e, assim, criar um ambiente propício com o intuito de auxiliar na sua recuperação.

Mesmo depois de sua rebeldia inocente, o pequeno gato recebeu uma segunda chance, dentro de um ambiente que o providenciará muito amor e carinho até que seja adotado.