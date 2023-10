Mãe é criticada por estipular regras para os familiares e amigos conhecerem seu filho

Uma mãe está passando por momentos conturbados após revelar para amigos e familiares uma série de regras impostas por ela para as pessoas que desejarem visitar seu bebê após o nascimento.

Desabafando no Reddit, ela pediu a opinião dos outros usuários sobre sua decisão, pois teme estar sendo “rígida demais” com a situação.

Sem se identificar, a mãe conta que seu bebê deve chegar dentro de duas semanas, e que todas as regras foram pensadas em conjunto com seu marido.

“Nossas regras são: lavar as mãos antes de pegar no bebê; não beijar o bebê no rosto até ele ser vacinado; se estiver resfriado, não venha; se o bebê ficar agitado no seu colo, dê ele de volta para nós; não venha sem avisar; se meu filho não quiser seu beijo ou abraço, não insista”.

“Minha mãe tem problemas com essas regras e acredita que tem direito de fazer qualquer coisa por ser a avó do bebê. Quando comentei sobre as limitações, ela disse que é a avó e não precisa seguir essas regras, mas nós já avisamos que ela não estará isenta”, conta.

Ela não sabe como lidar com a mãe

Seguindo seu relato, a mulher conta que durante toda a gestação precisou lidar com comportamentos egoístas de sua mãe.

“Ela fez tudo ser sobre ela e não se importa com as nossas decisões. Estou preocupada com a forma como ela vai agir quando o bebê chegar. Ela vem agindo como se ela fosse ter um novo bebê”.

“No meu chá de bebê tinham pessoas que eu não conhecia e quando eu mostrei que estava infeliz com isso, ela gritou e disse que era o dinheiro dela. Mas ela nem mesmo me ouviu quando eu disse que não queria um chá de bebê! Eu poderia listar muitas outras coisas. É errado insistir que ela cumpra as minhas regras?”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e deve insistir que a mãe cumpra as regras.

“Você não está errada na minha opinião. Siga desta forma”, comentou uma pessoa.

“Você precisa ter uma conversa séria com sua mãe sobre a forma como ela está lidando com tudo isso”, finalizou outra pessoa.