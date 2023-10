Jovem se recusa a buscar a irmã na escola e pai decide castigá-lo por isso

Um pai decidiu buscar apoio no Reddit depois de precisar lidar com uma situação completamente inusitada envolvendo seus dois filhos. Sem se identificar, ele revela como acabou precisando castigar o filho mais velho depois que ele se recusou a ajudá-lo.

O homem, de 43 anos, conta que é pai solteiro de um jovem de 17 anos e uma menina de 8. Para conseguir conciliar os cuidados com os filhos e seu trabalho, a filha mais nova acaba envolvida em atividades extras durante as tardes em que não estaria na escola. Desta forma, ele consegue coordenar seu horário de trabalho com a tarefa de buscar a filha.

“Eu normalmente não tenho problemas, mas ontem tive que fazer hora extra e não foi possível negociar isso com meu chefe. O trabalho precisava ser entregue no mesmo dia. Então, quando percebi que não conseguiria buscar minha filha na escola, eu liguei para pedir ajuda do meu filho”.

“Pedi a ele para buscar sua irmã na escola e expliquei minha situação, mas ele disse apenas que não poderia fazer isso porque estava em um encontro com sua namorada, comemorando os seis meses de namoro. Eu disse a ele que era uma emergência, mas ele ainda assim se recusou e desligou o telefone na minha cara”, conta o pai.

A situação complicou

Seguindo com seu relato, o homem conta que achou que o filho tinha atendido sua solicitação, mas foi pego de surpresa com uma ligação da escola da filha dizendo que ela ainda estava à espera.

Por sorte, a mãe de uma das colegas da menina se ofereceu para levá-la até sua casa.

“Quando consegui, eu liguei para meu filho e avisei que ele iria arcar com as consequências de seus atos ao chegar em casa, mas ele apenas me disse para deixá-lo em paz. Então, quando ele voltou, eu disse a ele que ele estava de castigo e sem poder usar o carro pelas próximas três semanas”.

“Ele gritou comigo e disse que não era culpa dele o fato de eu estar falhando como pai. Foi a terceira vez, em um ano, que pedi ajuda dele nesta situação, e nós não temos dinheiro para uma babá cobrir estas eventualidades. Além disso, a mãe deles não é presente na vida dos dois, somos apenas eles e eu”, revela.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu de forma errada ao repreender o filho.

“Você não está errado e não falhou como pai. Você precisou trabalhar além do horário em algo que não é comum”, comentou uma pessoa.

“Foi uma exceção, não uma regra. Você está certo em ter tomado essa atitude”, finalizou outra pessoa.