Aprendendo com quem sabe: vovó de 80 anos e neta dão dicas sobre namoro

Esta avó está se tornando uma das favoritas da Internet por compartilhar sua sabedoria sobre namoro e relacionamentos para a geração moderna. Gail Rudnick, de 80 anos, nunca pensou em se tornar o início de um popular programa de podcast que ela apresenta com sua neta, Kim Murstein, de 27 anos.

Conforme divulgado pela Today, o podcast “Excuse My Grandma” foi iniciado pela dupla avó e neta durante a era do bloqueio pandêmico e o projeto floresceu em algo que eles nunca poderiam ter imaginado.

Rudnick, que agora é popular como “Vovó Gail” nas redes sociais, fala sobre diferenças geracionais entre namoro, sexo e relacionamentos. A cultura do namoro pode ter mudado ao longo das décadas, mas ela ainda consegue dar a ela dois centavos nas decisões de namoro da nova geração. O podcast foi iniciado pela dupla há três anos, quando Murstein se mudou de Nova York para Palm Beach, Flórida, para morar com a avó.

A quarentena não impediu Murstein de namorar normalmente. Como a dupla sempre foi aberta ao compartilhar suas experiências de vida, não foi difícil para nenhum deles iniciar conversas sobre temas íntimos. “Estávamos sob o mesmo teto e basicamente eu estava vendo o que estava acontecendo, o cenário real do namoro, não apenas à distância”, disse a mãe de dois filhos e avó de quatro filhos.

Não demorou muito para que Rudnick e Murstein descobrissem que tinham padrões polarizadores quando se tratava de namoro. “É um tipo de situação de namoro muito diferente do que era nos anos 50 e 60″, disse Rudnick.

Enquanto a avó continuava a brincar com Murstein sobre seus diferentes ideais em torno do namoro, a jovem de 27 anos teve a ideia de um podcast que ela finalmente lançou em janeiro de 2021. “Minha avó é muito franca, ela diz como é, ela não esconde nada”, disse Murstein. “Às vezes me pego dizendo: ‘Oh, desculpe minha avó, ela não sabe.’, Mas ela realmente sabe tudo.”

“Não tudo, mas 90% das coisas”, brinca Rudnick. Seu podcast, que ressoou com pessoas de várias gerações, também encontrou fama quando eles entraram no território TikTok. A dupla continuou lançando episódios de podcast todas as quintas-feiras e discutindo diversos assuntos, respondendo às dúvidas do público e até sugerindo que assistissem a determinados filmes da década de 1950. A página deles no TikTok @excusemygrandma tem mais de 400.000 seguidores até agora.

“Não tenho nada a ganhar dando conselhos e não espero que todos ouçam meus conselhos. Espero que minha neta e meus outros netos me escutem porque vem do coração”, conclui.

Algumas de suas dicas para as gerações mais jovens são compartilhadas por meio de uma série de vários vídeos do TikTok. Rudnick aconselha as pessoas a se encontrarem para jantar, não perseguirem ninguém, não levarem a sério os fantasmas nas redes sociais e piadas sobre tomar apenas uma bebida em um encontro, caso contrário você pode esquecê-los depois.

A sabedoria da velha escola de Rudnick e a abordagem sensata às dicas de relacionamento e namoro continuam a atrair uma enorme base de fãs composta por pessoas de todos os sexos e faixas etárias.

LEIA TAMBÉM: Vovó que casou com homem 46 anos mais novo revela motivo do fim do casamento; não foi nada tranquilo