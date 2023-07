Vovó que casou com homem 46 anos mais novo revela motivo do fim do casamento; não foi nada tranquilo

A história de amor de Iris Jones e Mohamed Ibriham que chamou a atenção do público pela diferença de idade, terminou em separação.

Iris Jones, uma vovó de 83 anos que se divorciou de seu parceiro mais jovem, Mohamed Ibriham, de 37 anos, causou uma grande comoção ao falar sobre sua vida sexual durante uma entrevista no programa This Morning.

De acordo com o portal Tyla, embora a relação tenha começado com um romance intenso após se conhecerem no Facebook em 2019 e se casarem no Egito no ano seguinte, Iris acabou se cansando de cuidar de Mohamed e terminou o relacionamento.

Ao falar sobre o ocorrido, ela explicou que costumava ter uma vida sexual ativa com ele, mas isso diminuiu com o tempo, pois ela estava sempre cansada de ter que fazer tudo em casa.

“Porque eu estava sempre tão cansada de cuidar dele. Eu cozinhava, limpava e arrumava. Estou melhor sem ele e gostaria de ter ouvido minha família e amigos, mas o que está feito está feito agora”, desabafou.

Infelizmente, não parece que os dois vão se tornar amigos tão cedo, com Iris dizendo que “se arrepende de conhecê-lo” e afirmando que “o expulsou de casa no mês passado”, sem ter ouvido falar dele ou visto desde então.

“Ele aceitou muito mal, não esperava, mas é assim que as coisas são. Você segue em frente agora, não é?”, disse, bem resolvida.

Iris ainda pontuou que no começo do romance “adorava tudo sobre Mohamed”, mas no final das contas o relacionamento se tornou “trabalho duro” e ela não é uma “adolescente apaixonada”.

