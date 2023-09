Criatura com pote na cabeça consegue sinalizar motorista para receber ajudar (Reprodução/Extraído do portal The Dodo)

Uma motorista, chamada Joni, dirigia pela estrada próxima à sua casa, no condado de Sarasota, na Flórida, quando avistou uma van branca passando em sua frente. Na parte traseira do veículo, ela conseguiu identificar o letreiro apontando “controle de animais”, conforme um relato publicado no portal The Dodo.

No início, Joni ficou confusa sobre o motivo pelo qual a van estaria passando em sua vizinhança. Só depois de um tempo que as coisas passaram a fazer sentido em sua mente. Um animal cruzou com o veículo de Joni, após a passagem pelo trecho arborizado próximo à estrada.

Se tratava de um guaxinim com a cabeça presa em um pote vazio.

Ao associar a necessidade de ajuda do guaxinim com a presença do controle de animais, Joni suspeitou que alguém teria ligado para a polícia ao ver o bichinho naquelas condições. Em seguida, o animal correu em direção à oficial, disposto e animado para receber sua ajuda. Do seu carro, Joni fez todo o registro.

“Fiquei feliz por ter uma câmera de painel, já que tudo aconteceu muito rápido”, disse Joni ao The Dodo. “Estou feliz que o policial tenha conseguido ajudá-lo a se libertar tão rapidamente.”

Corvos perseguem mulher com intuito de deixar um recado

Mulher é ‘perseguida’ por corvos e descobre que eles têm uma mensagem (Reprodução/TikTok)

Karenlynn Stracher, uma reabiltadora de vida selvagem, passou por uma situação inusitada ao ser perseguida por corvos.Tudo começou quando recebeu uma ligação de seu colega, John Debacker, tendo descoberto o resgate de um corvo de um esgoto próximo e resolveu checar o pássaro.

Embora a ave não estivesse ferida, claramente necessitava de um local seguro para se secar, pois estava molhada. Sendo assim, passou 12 horas da noite com Stracher, que fez questão de prover todas as necessidades do corvo.

Na manhã seguinte, Stracher recebeu uma visita inusitada.

“Fiquei chocada na manhã seguinte ao encontrar seu companheiro sentado em cima da jaula em que ele estava”, disse Stracher ao The Dodo.

Confira o desfecho: