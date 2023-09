Mulher é ‘perseguida’ por corvos e descobre que eles têm uma mensagem

O que parecia ser coisa de filme, aconteceu com a reabilitadora de vida selvagem, Karenlynn Stracher, conforme foi reportado pelo portal The Dodo. Assim que a mulher recebeu uma ligação de seu colega, John Debacker, descobriu o resgate de um corvo de um esgoto próximo e resolveu checar o pássaro.

Embora a ave não estivesse ferida, claramente necessitava de um local seguro para se secar, pois estava molhada. Sendo assim, passou 12 horas da noite com Stracher, que fez questão de prover todas as necessidades do corvo.

Na manhã seguinte, Stracher recebeu uma visita inusitada.

“Fiquei chocado na manhã seguinte ao encontrar seu companheiro sentado em cima da jaula em que ele estava”, disse Stracher ao The Dodo.

Perseguida pela gratidão

As coisas estranhas começaram a acontecer depois da visita. Dias após liberar o corvo, notou ser perseguida enquanto seguia até a academia. Se tratava da ave que ela socorreu, junto do outro corvo amigo.

“Agora estou literalmente sendo perseguido por meus corvos”, escreveu Stracher em uma postagem no TikTok. Stracher entendeu que a situação estava além de um simples resgate, havia conexão.

Assista:

“Esta é a primeira vez que experimentei algo assim”, disse Stracher. “Muitas vezes vejo os laços familiares ou de amizade que os animais formam entre si, mas nunca vi nenhum deles demonstrar sua gratidão a mim de forma tão demonstrativa.”

Stracher ficou chocada com a capacidade afetiva demonstrada pela dupla. No entanto, isso é algo que pode ser explicado. De acordo com a NPR, os pássaros podem se lembrar de rostos humanos depois de uma experiência.

“Percebi a profundidade de sua devoção e gratidão e fiquei incrédulo com seu reconhecimento e apreciação por um ato tão simples de bondade”, disse Stracher.

“Não consigo imaginar como alguém pode negar que estas são criaturas inteligentes e sencientes, capazes de pensamentos complexos e relacionamentos familiares intrincados”, afirmou Stracher.