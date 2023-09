Quadro ‘amaldiçoado’ que viralizou na internet recebe proposta de R$ 6 mil em leilão

O que você faria caso topasse com um quadro ‘amaldiçoado’? Passaria para frente ou continuaria com ele? Na história que você confere a seguir, quem adquiriu a pintura assombrada até devolveu, mas existem outros que estão desejando pendurar o desenho em suas casas.

O caso aconteceu na Inglaterra, onde um quadro considerado assombrado foi devolvido duas vezes a uma loja de caridade. Após a história se tornar viral, o desenho, que retrata a criança, foi para um leilão na internet e atualmente está avaliado em mil libras (aproximadamente seis mil reais na cotação atual).

De acordo com a história de Zoe Elliott-Brown, a última proprietária, sua vida se transformou completamente enquanto estava sob a posse do objeto. Ela relatou ouvir vozes e ter visto um vulto preto.

“Espero me livrar dessa maldição quando o quadro for vendido. Não me importa para quem vai, só quero que desapareça”, disse a mulher ao The Sun.

Ela explicou que adquiriu a pintura em agosto e deixou na sala. Seu cachorro ficava perturbado e rosnando quando estava próximo à pintura. De acordo com ela, em um passeio com o namorado, ambos viram um vulto preto. Já em outra ocasião, sua casa quase pegou fogo.

Além desses relatos, Zoe e a mãe, de 68 anos, ouviram batidas na porta de casa, mas não era ninguém.

“Naquela noite, ouvimos alguém batendo na porta, mas não havia ninguém lá. Isso durou três dias. Eu estava febril e não me sentindo muito bem”.

Ao tentar devolver a pintura, ela encontrou um parafuso preso no pneu do carro. Ela então alertou ao gerente da loja que a o objeto estava amaldiçoado, mas resolveu ficar com ela e vendeu em seguida.

“Eu não queria que alguém destruísse aquilo e deixasse qualquer maldição comigo”.

Quadro amaldiçoado foi colocado em site

O quadro foi colocado à venda no eBay, um site de leilões, e até o momento recebeu 34 ofertas, a última no valor de 986 libras, mais de sei mil reais na cotação atual.

A obra viralizou no último mês após uma foto em que aparecia o recado: “Ela voltou. Foi vendida duas vezes, e voltou duas vezes. Você é corajoso o suficiente?”.

Na ocasião o preço da obra estava em 20 libras.