Mãe de filho de Ronaldo revela motivo por trás do ingresso no OnlyFans: "recebia muitas propostas"

Michele Umezu, uma fisiculturista de 41 anos e mãe de Alexander, de 17 anos, um dos filhos de Ronaldo Nazário, revelou recentemente sua decisão de ingressar na plataforma OnlyFans. Sua motivação para entrar na plataforma de conteúdo adulto foi o fato de receber muitas propostas de pessoas interessadas em adquirir suas fotos, incluindo mulheres. Ela compartilhou que um seguidor chegou a oferecer 20 mil reais por fotos suas sem roupa durante seus treinos.

?Recebia muitas propostas. Muita gente me pedindo fotos. Nunca vendi. Inclusive alguns famosos pedindo nudes. Também não planejo vender pacotes ou fazer chamadas de vídeo no OnlyFans. Será apenas o que eu postar, fotos sensuais, artísticas, não vou postar pornografia?, afirmou Michele. Ela ressaltou que não foi o aspecto financeiro que a motivou, pois já é bem-sucedida em seus empreendimentos na área da moda, estética, cursos e consultoria, além de ter patrocinadores como atleta.

Michele Umezu compartilhou seu principal objetivo ao entrar na plataforma OnlyFans: elevar a autoestima das mulheres. Ela acredita que, aos 41 anos, é possível se superar, ser uma profissional, mãe, atleta e dona de si mesma. Ela enfatizou que qualquer mulher pode fazer fotos sensuais e ingressar na plataforma, que oferece uma variedade de conteúdo e representa diferentes tipos de corpos. Ela destacou a diversidade e a inclusão como características positivas da plataforma, em contraste com os padrões estabelecidos pelas revistas do passado.

Michele também compartilhou que está preparando o material para sua conta no OnlyFans, que será aberta em breve. Ela expressou surpresa com a quantidade de julgamento que tem recebido antes mesmo de iniciar sua presença na plataforma, e enfatizou a importância de não deixar que a opinião alheia a afete.

Além de sua incursão no OnlyFans, Michele Umezu está se preparando para competir no Master Brasil Muscle Contest, em novembro, em Campinas. Ela já conquistou 22 troféus em 7 campeonatos e tem como objetivo conquistar o Pro Card, contando com a orientação do renomado coach Ricardo Pannain para alcançar o Olympia Masters.