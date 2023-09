Desafio do TikTok: estudante morre ao comer tortilla com pimenta

Desafio do TikTok (Reprodução)

Mais um desafio sem pé nem cabeça viralizado pelo TikTok acaba em morte, dessa vez nos Estados Unidos. Um jovem de 14 anos, estudante do ensino médio, havia feito o desafio “One Chip Challenge”, que consiste em comer uma tortilla feita com as pimentas mais picantes que existem, quando começou a passar mal, em Worcester, Massachussetts.

O alimento consumido pelo jovem Harris Woloban foi feito com as pimentas Carolina Reaper e Naga Viper, duas das mais picantes do mundo. Ele começou a passar mal ainda na escola e sua mãe o buscou, mas ele acabou falecendo em casa, na última sexta-feira, apesar de ter sido atendido por paramédicos.

A causa oficial da morte não foi divulgada e a família disse que uma autópsia será realizada para determinar como o jovem morreu, mas a polícia trabalha com a suspeita de que a morte inesperada tenha sido causada pelo desafio do “One Chip Challenge”.

Não é a primeira vez que um estudante passa mal ao consumir a tortilla apimentada. O condado de Lafayette, em Lousiana, proibiu o alimento em todas as escolas depois que alunos passaram mal e precisaram de atendimento médico ao realizarem o desafio.

No próprio site da empresa responsável pela tortilla há um aviso de que o alimento só deve ser consumido por adultos. A fabricante do produto adverte ainda que pessoas que tiverem dificuldades para respirar, desmaio ou náuseas prolongadas devem procurar ajuda médica.

O desafio One Chip tem mais de 2 bilhões de visualizações no Tiktok até o momento.