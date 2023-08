‘Traição autorizada’: homem ajuda esposa a encontrar outros parceiros em aplicativo de namoro

Uma mulher casada decidiu compartilhar na internet os motivos que a levaram a voltar a utilizar um aplicativo de relacionamentos. A modelo de conteúdos adultos do OnlyFans, Alexandra Le Tissier, é casa há 10 anos, mas obteve permissão para se relacionar com outros homens.

Conforme compartilhado pelo The Mirror, Alexandra, de 31 anos, decidiu que queria ‘apimentar’ seu relacionamento ao sair com outros homens, opção que foi prontamente aceita por seu marido, Mitch.

“Ele tem a mente muito aberta e não está me julgando. A única regra é que seja somente por diversão, nada sério. Ele realmente não quer fazer isso sozinho, o que é engraçado para mim”.

Apesar disso, Alexandra garantiu que tem critérios rígidos para escolher seus parceiros. “Ainda não passei da etapa de conhecer. Sou muito rigorosa e seleciono as pessoas com critérios que vão desde a cor dos cabelos até a idade. Tem sido uma experiência divertida”, revela.

Ela é quem decide

Por conta de seus critérios rígidos, Alex decidiu escolher um aplicativo de relacionamentos onde a mulher é a responsável por iniciar a conversa com o parceiro em potencial.

Até o momento, ela ainda não se encontrou com nenhum dos pretendentes com quem está conversando, pois afirma que deverá esperar algumas semanas para conhecer pessoalmente os homens. Alex também revela que o candidato deverá ser aprovado por seu marido.

Novata em aplicativos de relacionamento, a modelo afirmou ter cometido alguns ‘erros de principiante’.

“Eu acidentalmente dei like em um advogado e fiquei arrasada. Acho que algumas pessoas me conhecem do OnlyFans e pagaram especialmente para chamar minha atenção”, revela.

Além disso, ela também precisou lidar com algumas atitudes inusitadas de seus seguidores que, ao descobrirem seu perfil no aplicativo correram para avisar seu marido.

“É engraçado que as pessoas pensam que eu poderia fazer isso sem avisar meu marido”, finaliza.