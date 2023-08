Milionário expõe traição da noiva durante festa de noivado: ‘Dei a ela liberdade para amar’

Um banqueiro italiano de 64 anos virou notícia depois que um vídeo de sua festa de noivado passou a circular pela internet. Na ocasião, Massimo Segre decidiu expor a traição de sua então noiva, Cristina Seymandi, 47 anos.

Segundo o The Mirror, enquanto Massimo acusa Cristina de deixá-lo com o coração partido, Cristina acusa o ex-noivo de violência psicológica ao expor o vídeo, que a fez receber até mesmo ameaças de morte.

O anúncio em questão foi feito durante uma festa na região de Turim. No local, estavam presentes pessoas poderosas e influentes na região.

Durante todo tempo, Cristina permaneceu ao lado do então noivo, e ficou em silêncio enquanto ele lia seu discurso para os 150 presentes na celebração, que não demonstraram qualquer tipo de apoio a ela.

“Quero dar a Cristina a liberdade de amar. Especificamente, amar outra pessoa; um advogado notável com quem ela se preocupa claramente mais do que comigo. Querida Cristina, sei o quanto você está apaixonada por ele mental e sexualmente”, começa Massimo.

Ele seguiu com as acusações

Em seu discurso, cuidadosamente montado para expor a noiva, Massimo não poupou palavras e fez questão de detalhar todos os casos da companheira que foram descobertos por ele.

“Sei que antes dele você se relacionou com um empresário do ramo industrial, conhecido por todos. Não pense que me agrada assumir ser corno na frente de todos vocês”, revelou Massimo pouco tempo antes de mostrar fotos de Cristina com outro homem.

“Ela é tão boa em contar suas verdades, que não poderia deixá-la sozinha para narrar o motivo pelo qual estou terminando nossa vida juntos esta noite. É uma história de infidelidade, mesmo antes do casamento. Estou desapontado e de coração partido”, revela.

Ao terminar o discurso, Massimo desejou que eles pudessem continuar “colaborando profissionalmente assim que ela retornar de Mykonos com seu outro amante”.

Em resposta, Cristina enviou uma carta à imprensa local onde condenou a postura de Massimo e afirmou que buscará por ações legais uma vez que foram causados “danos à sua reputação e ataques gravíssimos nas redes sociais”. Para o advogado dela, tudo não passou de um ato pensado e intencional para humilhar a mulher.

Ela ainda acredita que o ex-noivo foi manipulado para tomar essa atitude: “Foi uma farsa, convenhamos. Coisas sérias são resolvidas de outra forma. Vou considerar se devo, ou não o processar”.