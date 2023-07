Tatuagem com tema de Super Mario causa briga entre cunhadas

Uma jovem está passando por momentos delicados envolvendo seu relacionamento com a cunhada depois de revelar sua nova tatuagem. Segundo ela, que contou sua história de forma anônima no Reddit, a cunhada a está acusando de “roubar sua ideia” depois de ver sua nova tatuagem, feita junto com o marido.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher explica que decidiu fazer a tatuagem durante um “flash day” em um estúdio de tatuagem próximo de sua casa. No entanto, ela não sabia que a cunhada pretendia fazer algo parecido.

“No fim de semana passado eu e meu marido fomos a um flash day em um estúdio de tatuagem e, juntos, escolhemos nossos desenhos. Eu vi uma arte de um dos personagens do jogo Super Mario e fiquei completamente apaixonada por ela. Eu amo o jogo e o personagem, e a tatuagem ficou incrível”, revela.

“Logo depois do evento nós fomos a um jantar de família e todos nos perguntaram sobre as novas tatuagens. Quando minha cunhada viu o meu desenho ela ficou irritada e me perguntou de forma agressiva o motivo de eu fazer uma tatuagem igual a que ela queria fazer. Eu nunca soube disso”.

Ela não sabe como agir

Segundo a mulher, apesar das duas terem conversado sobre tatuagens inspiradas por jogos e desenhos, ela não se lembrava da cunhada ter dito sobre aquele desenho em específico.

“Eu apenas escolhi a que gostei, e disse a ela que não tem problema ela fazer uma tatuagem do mesmo personagem, ela pode muito bem variar no design para não ficar igual, mas ela me disse que não quer mais, agora que já fiz”.

“Eu fiquei mal por roubar a ideia dela, mas não fiz de propósito! Eu agi errado?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu de forma proposital.

“Não foi intencional da sua parte e existem milhares de desenhos que podem ser tatuados por aí. Se ela realmente quiser, pode buscar por um deles”, comentou uma pessoa.

“Você realmente não se lembra? Eu ficaria muito chateada se isso acontecesse comigo. Ninguém é dono de uma tatuagem ainda mais em um flash day, mas eu ficaria chateada e perderia a vontade de fazer o desenho pois parece imitação”, finalizou outra.