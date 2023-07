Tatuagem feita por mulher pode decretar o fim de seu relacionamento

Uma mulher pode ter decretado o fim de seu casamento após decidir fazer algumas tatuagens. Apesar de estar feliz com sua escolha, o marido dela não conseguem nem mesmo olhar para ela.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher de 32 anos, que contou sua história no Reddit, revelou que decidiu fazer suas primeiras tatuagens. Um desenho de uma borboleta e um outro representando seu amor pela leitura.

No entanto, sua alegria com os desenhos delicados e significativos acabou no instante em que o marido reagiu ao ver as tatuagens.

“Desde que cheguei em casa com as tatuagens meu marido se reusa a olhar para mim e está me ignorando”, conta a mulher.

“Eu perguntei se ele ainda quer estar casado comigo, e ele disse que sim, mas segue se recusando a olhar para mim. Mesmo quando tentei falar sobre os sentimentos dele, ele me ignora”, conta a mulher.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a mulher revela que agora está completamente confusa diante da reação do companheiro e não sabe como agir para melhorar as coisas.

Além de tudo, ela ainda afirma que antes de seguir em frente com as tatuagens chegou a conversar com o companheiro para garantir que tudo estava bem em relação aos desenhos.

Em meio a diversos comentários feitos no Reddit, muitos usuários da plataforma pediram à mulher que prestasse atenção aos comportamentos do marido, pois são indicativos de um relacionamento abusivo.

“Você conversou com ele antes das tatuagens e ele nunca demonstrou ser contra. Além disso, é seu corpo e as atitudes dele com você parecem ser abusivas”, comentou uma pessoa.

“Ele precisa comunicar o que está sentindo e o motivo de estar assim. Isso é ridículo ainda mais porque você não tem como voltar atrás. Ele precisa conversar com você”, finalizou outra.