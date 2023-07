Mulher se assusta após descobrir que o marido fez uma tatuagem de seu rosto

Uma mulher ficou completamente espantada ao descobrir que seu marido decidiu tatuar um desenho de seu rosto na coxa. Apesar do marido estar animado com o desenho, ela não conseguiu esconder sua verdadeira reação ao ver o desenho.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, de 29 anos, conta que seu marido ficou completamente animado para fazer, e mostrar a tatuagem, mas o resultado ficou longe do que ela esperava.

Desabafando no Reddit ela comentou: “No momento estou fora do país visitando um amigo próximo. Meu marido mandou uma foto dele e do nosso gato e deu para perceber que ele estava tentando mostrar algo em sua coxa”.

“Perguntei o que era e quando nos falamos por vídeo ele mostrou: era uma tatuagem do meu rosto em sua coxa”.

“Na última semana ele me pediu minha foto preferida, e eu enviei. Quando perguntei o motivo ele disse que era apenas curiosidade. Eu pensei que tinha alguma relação com o meu aniversário e o nosso aniversário de casamento, mas não esperava uma tatuagem”, revela.

Ela ficou em choque

Seguindo com seu relato, a mulher conta que não conseguiu esconder sua decepção com o companheiro. Após ter certeza de que não era uma pegadinha ou uma tatuagem falsa, ela foi sincera em sua opinião.

“A arte não era muito boa e ele percebeu que eu não gostei. Eu geralmente não gosto de tatuagens de retrato e fiquei em choque”.

“Ele disse que me ama muito e que queria colocar esse amor em seu corpo. Ele ficou arrasado pela minha reação e segurando as lágrimas. Acho que foi mais difícil por ser a primeira tatuagem dele. Estou chateada e acho embaraçoso, estou sem saber o que fazer”.

Leia também: Tatuagem feita por mulher pode decretar o fim de seu relacionamento (metroworldnews.com.br)

“Além de estar chateada com a tatuagem, estou chateada por não gostar dela. Meu marido sempre foi impulsivo, mas nunca fez algo desse tipo antes. Não consigo ficar me imaginando olhando pro meu rosto na perna dele”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve explicar sua opinião.

“Diga a ele que você o ama e que quer vê-lo. Fale que a tatuagem não mudou seus sentimentos e que, se ele quiser, vocês podem escolher um novo desenho”, comentou uma pessoa.

“Nunca faça uma tatuagem do seu parceiro. Isso atrai má sorte”, comentou outra.

“Gosto de tatuagens, mas nunca vi uma tatuagem de retrato que não me lembrasse um filme de terror”, finalizou outra.